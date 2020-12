Le film Rick Grimes pourrait sortir en salles en 2021, déclare le réalisateur de Walking Dead

Extrêmement attendu et attendu par les fans de longue date, le film Rick Grimes Walking Dead pourrait arriver plus tôt que ce que beaucoup d’entre nous attendaient. Ceci, selon le directeur Romarin Rodriguez, qui a suggéré que le retour tant attendu d’Andrew Lincoln dans la franchise se produirait en 2021. De plus, elle assure que cela se produira sur grand écran. Cela signifie que nous pourrions assister au retour de Rick dans les salles l’année prochaine. Bien que l’accent soit mis sur pourrait pour le moment.

Récemment, le compte Twitter officiel de Les morts qui marchent a posé une question à ses abonnés en leur demandant: « Qu’est-ce que vous attendez le plus en 2021? » Rosemary Rodriguez, qui a dirigé plusieurs épisodes de la série à succès AMC, est intervenu pour remuer un peu le pot. Rodriguez a retweeté le message et a répondu par ce qui suit.

« Trouver Rick Grimes sur grand écran! #TWDFamily »

Ce n’est peut-être qu’une poignée de mots, mais il y a beaucoup à traiter dans cette déclaration. Andrew Lincoln a joué le rôle de Rick Grimes sur Les morts qui marchent depuis son premier épisode et pendant une grande partie de la saison 9. L’acteur a ensuite quitté la série, bien que Rick n’ait pas été tué. Au lieu de cela, sa sortie a préparé le terrain pour une trilogie prévue de films TWD qui serait centrée sur son personnage, avec Universal Pictures, au moins à un moment donné, prêt à distribuer le premier opus en salle. Les films ont été initialement annoncés il y a plus de deux ans, avec quelques mises à jour officielles fournies depuis. Cela en ferait une mise à jour assez importante, en supposant qu’il ne s’agisse pas seulement d’un vœu pieux de la part du cinéaste.

Si nous devons supposer que le film de Rick Grimes arrivera effectivement l’année prochaine, beaucoup de choses doivent se passer dans un laps de temps relativement court. D’autres acteurs doivent être choisis. Un script doit être terminé (bien que cela puisse déjà avoir été accompli tranquillement). Mais surtout, la production doit avoir lieu. Compte tenu de l’état actuel de l’industrie, cela peut être extrêmement difficile. Andrew Lincoln s’est récemment entretenu avec l’Associated Press, le point de vente déclarant que le tournage du film pourrait avoir lieu au printemps 2021. Du moins, c’est l’espoir pour le moment. Comme nous l’avons vu cette année, les plans peuvent changer en un clin d’œil et tout est provisoire.

Même si les caméras tournent au printemps, et cela pourrait être un gros si, il serait toujours difficile de respecter une date de sortie en salles pour Les morts qui marchent film. Mais les différents spectacles de l’univers TWD ont réussi à remettre la production en marche, la saison 10 prolongée devant faire ses débuts au début de l’année prochaine. Il est au moins concevable que ce soit un peu plus qu’un simple vœu pieux. Les morts qui marchent Le directeur du contenu, pour sa part, a récemment promis que le film serait «incroyable». Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de nouvelles mises à jour sur le projet seront disponibles. Vous pouvez consulter le message d’origine à partir de Twitter de Rosemary Rodriguez Compte.

