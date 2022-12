Le film réfléchi de Netflix avec Michel Brown sur la maternité et le don d’organes inspiré de faits réels

Netflix

Michel Brown est l’un des acteurs par excellence de Netflix. Rencontrez le film dramatique avec lequel il triomphe en ce moment. Qu’est-ce que le don d’organes et la maternité ont à voir avec cela ?

©IMDBCours parallèles

Avec son rôle principal dans Pressentiment et son retour à Passion des faucons dans Netflix, Michel Brun Il est devenu l’un des acteurs les plus importants, par excellence, de la plateforme. Les deux séries auxquelles il a participé ont fait fureur dans le monde entier. Le premier pour son intrigue captivante et le second en raison de son retour après tant d’années. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, l’acteur réussit également avec un film réfléchi sur la maternité et le don d’organes.

Le titre en question est Cours parallèles, un long métrage sorti en réalité en 2016. D’une durée de 90 minutes, cette histoire est idéale à regarder en famille. Eh bien, c’est un drame qui mêle non seulement l’importance de l’union, mais à quel point les enfants peuvent être innocents ou, même, comment ils deviennent la faiblesse des mères.

Synopsis des cours parallèles :

Gabi est une mère qui mène une vie parfaite avec sa famille et son fils Fer, tout comme Silvia avec sa famille et son fils Diego. Cependant, une maladie rénale dont souffre Diego fait complètement changer cette réalité. Ce n’est pas seulement parce qu’il est victime d’une maladie, mais parce qu’on découvre que les deux enfants ont été accidentellement échangés à la naissance. De là le don de rein dont Diego a besoin et cette découverte conduit à agiter les deux familles en deuil.

Bande-annonce des cours parallèles :

Répartition des cours parallèles :

Palette Ludwika

Iliana Renard

Santiago Torres

Julien Fidalgo

Fernanda Castillo

Michel Brun

Arthur Barbe

Juan Ríos

Shaula Satinka

Juan Ignacio Aranda

Pilar Ixquic Mata

Martha Claudia Moreno

Diana Lein

Sharon Kleinberg

Pilar Bolíver

Anton Araïza

Mauricio Valle

Elsa Diana Jaimes Buitrón

Regard de Pierre

Emiliano González

Denise Prieto

Pauline Maya

david anthony roche

Vicente Torres Murredu

