Le film recommandé à regarder sur HBO MAX pendant votre temps libre

in

hbo max

Vous cherchez du nouveau contenu à regarder sur la plateforme de streaming et vous aimez l’humour ? Si vous êtes fan de Seth Rogen et de toute sa bande d’amis, on vous parlera d’une production incontournable.

© GettyQue regarder sur HBO Max.

La comédie américaine a trouvé des personnages tels que seth roden (à l’époque accompagné de James Franco jusqu’à ce qu’il soit annulé en raison des plaintes portées contre lui) aux héritiers de Judd Apatow. Beaucoup d’entre eux sont issus d’une des séries cultes les plus importantes de la fin des années 90, Freaks and Geekssont devenus les visages d’innombrables histoires comme Express Ananas, Légèrement enceinte et tant d’autres histoires.

Par conséquent, si ce que vous recherchez pour vous divertir ce week-end est une comédie bien détendue qui ne vous demande pas trop de réflexion et de réflexion sur ce que vous voyez, vous êtes au bon endroit. Est-ce dans hbo max vous pouvez accéder à l’un des films sortis en 2013 qui présentait un défilé de personnages de Hollywood et même avec la participation de les Backstreet Boys avec l’une des séquences les plus mémorables de tout le film : c’est la fin.

Quel est l’axe du récit ? Il s’agit essentiellement d’un film catastrophe dans lequel les protagonistes sont des stars du cinéma et de la télévision qui jouent des versions caricaturées d’eux-mêmes. Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill et Jay Baruchel Ils sont les principaux acteurs de c’est la finlà où d’autres artistes aiment Channing Tatum, Emma Watson et Kevin Hartparmi plusieurs autres visages familiers.

La prémisse du film est basée sur une fête qui James Franco se produit à la maison, avec différentes figures de Hollywood, quand soudain quelque chose d’étrange commence à se produire. L’apocalypse commence à se produire et nous la voyons impacter les rues de Los Angeles. Quand il semble qu’il n’y a pas d’issue, ils unissent tous leurs forces pour faire face à cette catastrophe ou, du moins, mourir dignement. Tu peux le voir ici.

Judd Apatow vous aussi sa comédie de catastrophe

Si d’une référence de la comédie américaine comme Judd Apatow c’est, il est impossible de ne pas citer une de ses dernières oeuvres : Bulle. Le film que vous pouvez voir dans Netflix Il s’est également penché sur une catastrophe, comme l’épidémie de coronavirus, et l’a racontée du point de vue d’acteurs qui jouent eux-mêmes. L’histoire se concentre sur plusieurs artistes qui séjournent dans un hôtel au milieu de la pandémie et doivent se mettre en quarantaine tout en essayant de terminer le tournage d’un nouveau long métrage d’une franchise d’action populaire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂