Le film Ray Donovan tourne cette année avec le retour de Liev Schreiber confirmé

Ray Donovan recevra une nouvelle adaptation cinématographique pour clôturer correctement la série Showtime annulée. Le film de Ray Donovan reprendra directement là où la série s’est arrêtée avec la finale de la série à la fin de la saison 7 avec Liev Schreiber revenant pour reprendre le rôle principal. Schreiber est également à bord pour co-écrire le scénario avec le showrunner de la série David Hollander, qui servira également de réalisateur. Jon Voight et Kerris Dorsey sont également de retour en tant que père de Ray Mickey et fille Bridget, respectivement.

« Lorsque Ray Donovan Nous avons perdu nos ondes après sept grandes saisons, nous avons entendu tant de ses fidèles fans qu’ils n’étaient pas prêts à dire au revoir à Ray et au clan Donovan merveilleusement dysfonctionnel », a déclaré Gary Levine, co-président du divertissement chez Showtime, dans un « Et donc, pour eux, nous sommes ravis que Liev et David créent un nouveau chapitre passionnant de cette série emblématique. »

Lorsque Ray Donovan a été annulé après sept saisons l’année dernière, les fans de longue date ont été très déçus. Après des années d’investissement, ils ont vu le spectacle se terminer sur un cliffhanger alors que l’équipe créative prévoyait une autre saison. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Liev Schreiber a sauté sur Instagram pour donner aux fans de la série une mise à jour prometteuse, déclarant son intention de s’assurer que la série se terminait correctement d’une manière ou d’une autre.

«Il est difficile de décrire à quel point cela est incroyable pour ceux d’entre nous Ray Donovan famille qui a eu la chance de ressentir l’amour et le soutien écrasants que vous avez tous exprimés pour notre émission depuis que la nouvelle a été annoncée que Ray ne reviendrait pas », écrivait Schreiber à l’époque.« Ce qui est encore plus incroyable, c’est que vos voix semblent ont été entendus. Trop tôt pour dire où et quand, mais avec un peu de chance et votre soutien continu, il y en aura plus Ray Donovan. Donc à tous les Donofans qui ont sorti leurs chauves-souris et ont battu toutes les chances. Merci. »

Après la nouvelle de Ray Donovan revenant avec un tout nouveau film a été rapporté, Schreiber est revenu sur les médias sociaux pour donner une mise à jour sur le projet. Publier un aperçu vidéo de Ray Donovan, l’acteur écrit dans la légende: « Je vous l’ai dit. Merci à tous les incroyables Donofans d’avoir rendu cela possible. »

Pendant ce temps, Schreiber est actuellement occupé à filmer un rôle pour le prochain drame de la réalisatrice Paula Ortiz À travers la rivière et dans les arbres. Il sera également présenté dans le prochain film du cinéaste Wes Anderson La dépêche française dans le cadre d’une forte distribution d’ensemble qui comprend également Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Jeffrey Wright, Bill Murray, Owen Wilson, Frances McDormand, Edward Norton, Willem Dafoe, Anjelica Huston et Timothee Chalamet. Il devrait être publié cette année.

Production sur le Ray Donovan Le film devrait commencer plus tard cette année à New York. On ne sait pas quand on peut s’attendre au nouveau film, bien que l’année prochaine semble probable. Schreiber et Hollander seront les producteurs exécutifs aux côtés de Mark Gordon, Bryan Zuriff et Lou Fusaro. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Ray Donovan