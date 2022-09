Le film qui unit David Harbour au producteur de John Wick

Images universelles

Un nouveau projet arrive pour l’un des protagonistes de choses étranges. Il arrivera à Noël et promet beaucoup.

©IMDBDavid Harbour.

Les films de Noël ont tendance à cibler le grand public, mais de temps en temps apparaissent des productions qui recherchent le public le plus adulte avec une tournure plus dramatique et même violente dans leurs approches. L’un d’eux sera celui qui rejoindra David Harbourla star qui joue Shérif Hopper dans choses étranges avec l’un des producteurs John Wick, David Leitchqui était également producteur de Personnele film d’action qui a conduit Bob Odenkerk.

On parle de Nuit violente, un film qui sortira avant la fin de l’année et qui, avec l’équipe derrière, promet beaucoup d’action et de plaisir. La gestion sera à la charge de Rommy Wirkola (Hansel et Gretel : chasseurs de sorcières) basé sur le scénario écrit par les responsables des films de Sonique, Pat Casey et Josh Miller. Il arrivera dans les salles le 2 décembre et montrera quelques avancées dans Comic Con de New York la semaine prochaine.

quelle est l’histoire de Nuit violente? Le film tourne autour d’une famille riche dont Noël est interrompu lorsqu’un groupe de mercenaires entre dans leur maison. Il sera alors temps pour un père Noël interpreté par David Harbour passer à l’action pour essayer de les arrêter à tout prix. Le film est classé pour adultes, la violence graphique ne devrait donc pas manquer.

« Le Père Noël arrive » dit l’affiche officielle de Nuit violentecitant l’un des nombreux chants de Noël qui sonnent à Noël, bien qu’il conclue ensuite : « Tu ferais mieux de faire attention ». John Leguizamo, Beverly D’Angelo, Alex Hassell, Alexis Louder, Edi Patterson, Cam Gigandet et André Eriksen Ce sont quelques-uns des personnages qui feront partie de ce nouveau film qui cherchera à devenir un classique de Noël pour adultes.

+Le film de Mel Gibson que vous pouvez voir avant Violent Night

Puisque nous parlons de Noël et de films d’action pour adultes, nous ne pouvons manquer de mentionner tuer le père noël. C’est une production qui se déroule également à Noël et qui a les rôles principaux de Mel Gibson et Walton Goggins. Il a été créé en 2020 et est disponible sur Apple TV. Son synopsis précise : « Un garçon de 12 ans qui reçoit du charbon pour Noël engage un tueur à gages pour tuer le Père Noël, qui, ignorant le prix qu’ils ont mis sur sa tête, vit inquiet du mauvais fonctionnement de l’entreprise ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂