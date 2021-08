Le film qui réunira Jake Gyllenhaal avec le créateur de The Walking Dead

S’il y a des acteurs à qui la saison des récompenses doit sa reconnaissance, l’un d’eux est Jake Gyllenhaal. Qu’est-il arrivé à Leonardo DiCaprio jusqu’à l’arrivée de Le revenant ou Brad Pitt avant de Il était une fois… à Hollywood, maintenant il arrive à Jacques. L’artiste a des œuvres étonnantes comme celles de Ennemi, Les prisonniers, Somnambule ou Animaux nocturnes, mais l’Oscar cela reste insaisissable.

Secret on the Mountain lui a valu sa seule nomination aux Oscars. (IMDb)



Cela pourrait changer dans un de ses prochains projets, qui le liera au créateur de Les morts qui marchent, Robert Kirkman. Jake Gyllenhaal sera le protagoniste de Chanson de l’oubli, un film centré sur les romans graphiques du responsable de Les morts qui marchent et Lorenzo De Félici. De plus, il sera le producteur du film.

La fiction est née en 2018 et se concentre sur la vie de Nathan Cole, un homme qui se consacre au sauvetage des personnes piégées dans Oubli, une partie de Philadelphie qui est tombée mais qui compte encore 300 000 personnes qui y vivent. En mars de cette année, le cinquième chapitre de la saga a été publié, dans lequel les volumes 25 à 30 ont été inclus.

Marqueur Riva, partenaire de Jake Gyllenhaal dans la société de production Neuf histoires assuré dans un communiqué : « Nous sommes ravis de nous associer à Nouvelle République et Vers le ciel pour cette série étonnante et captivante de Robert Kirkman. Comme avec Les morts qui marchent et Invincible, dans Chanson de l’oubli Kirkman a créé le potentiel d’une franchise profondément divertissante et l’occasion idéale d’explorer les grandes questions que nous nous posons à l’échelle mondiale. », a-t-il condamné.

Kirkman, pour sa part, a souligné l’excitation de rejoindre Nouvelle République et Neuf histoires, en soulignant : « Nous avons eu la chance de former une équipe aussi passionnée que nous par la bande dessinée ». Ce sera un nouveau projet à l’horizon de Gyllenhall où sont-ils aussi Ambulance, de Michael Bay, et le coupable, de Antoine Fuqua.

Qu’adviendra-t-il de The Walking Dead

Robert Kirkman Il s’est avéré être l’un des créateurs les plus recherchés d’aujourd’hui et toutes ses œuvres attirent une attention absolue. Mais s’il faut parler de fictions emblématiques, l’une d’entre elles est Les morts qui marchent, qui s’apprête à dire au revoir à sa plus longue saison à ce jour. Au cours des derniers jours, le premier tiers des 24 épisodes a commencé à être diffusé.







Une fois terminée, la franchise se prépare à s’étendre avec de nouvelles spin-off qui sera ajouté à Craindre le mort-vivant et Monde au-delà. Celui qui se démarquera le plus sera celui axé sur Daryl et Carole, même s’il faut aussi mentionner la trilogie de films qui conduira Andrew Lincoln sur Rick grime.