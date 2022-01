Le film qui pourrait arracher l’Oscar au Pouvoir du Chien

Prix

Avec Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons et Kirsten Dunst comme protagonistes, le film Netflix fait partie des grands candidats à l’Académie. Ce week-end, il a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique.

© IMDbJane Campion est la réalisatrice du film Netflix.

Les Golden Globes sont les prix qui servent habituellement de thermomètre lorsqu’il s’agit d’anticiper les grands candidats en les oscars. Cette année, bien qu’ayant été complètement discréditée après des plaintes pour racisme et corruption déposées en Los Angeles Times, qui ont ensuite été étayées par des chiffres tels que Tom croisière Oui Scarlett Johansson, ont été réalisées sans transmission officielle et n’ont informé leurs gagnants que via les réseaux sociaux. Bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure ils serviront à anticiper les prix de L’Académie Dans ce contexte, ses gagnants ne sont pas à exclure.

Le film qui a triomphé dans la catégorie la plus importante de la nuit a été Le pouvoir du chien. Mené par Benedict Cumberbatch, Jesse plemons Oui Kirsten Dunst, se concentre sur deux frères quelque peu éloignés qui vivent dans un ranch. Le plus âgé des deux (Cumberbatch) a constamment du ressentiment envers la nouvelle épouse de son frère et n’arrête pas de la maltraiter. Il développe même un lien avec son jeune fils simplement pour la rendre nerveuse. Il a été réalisé par Jane campion et vous pouvez le voir dans Netflix.

Après sa première, Le pouvoir du chien Il n’a pas fallu longtemps pour gagner l’approbation des utilisateurs de la plateforme, dont beaucoup ont souligné à la fois la photographie et les performances de ses protagonistes, ainsi que le niveau de détail avec lequel leur histoire a été construite. En ce sens, les révélations de la dernière section du film ont fait parler les réseaux où ils ont expliqué à quel point les bases de la résolution finale avaient été plantées. Alors que vous pourriez penser que ce film sera le grand vainqueur de l’Académie, il y en a un qui peut arracher l’exploit : Belfast.

De quoi parle Belfast, le film de Kenneth Branagh ?

Belfast Il n’est pas encore sorti sur le marché latino-américain et est l’un des plus attendus grâce aux rumeurs de oscar qui l’entourent. Le film a été écrit et réalisé par Kenneth branagh, aux accents autobiographiques clairs, au point qu’il fait même un clin d’œil aux fans de la Univers cinématographique Marvel (MCU), quand le petit protagoniste est vu en train de lire un dessin animé de Thor. En 2011, Branagh était en charge de la réalisation du premier film solo du dieu nordique.

Ce nouveau film, qui est raconté absolument en noir et blanc (à l’exception de l’ouverture qui montre à quoi ressemble Belfast moderne), commence avec les habitants d’un quartier catholique qui sont interrompus par une horde de protestants violents qui veulent les expulser de la région. Dès lors, vous verrez à quoi ressemblait la vie dans la ville d’Irlande du Nord à la fin des années 1960. Elle est centrée sur le petit. copain (inspiré de l’enfance de Branagh) et comment ils ressentaient à la fois les problèmes religieux et les problèmes économiques et le manque d’opportunités que beaucoup ressentaient là-bas. C’est une belle histoire que vous devez voir si vous aimez venir des âges qui choisissent de montrer le monde à partir d’un lieu d’innocence.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂