Alors qu’il y avait de nombreuses fictions sur la couronne britannique, The Crown est la série préférée du public et celle qui s’est le plus rapprochée de montrer la vérité de la royauté. Avec son histoire, il couvre tous les détails du règne d’Elizabeth II. Ou plutôt, presque tous : il y a une partie des faits que vous omettez et qui sera repris par un film qui promet de faire le tour du monde. De quoi s’agit-il?

Le prochain Lundi 6 septembre à 20h00 heure locale, sortira Harry et Meghan : s’échapper du palais. Le film anglais pour la télévision sera diffusé par la chaîne Durée de vie et fait partie d’une série de cassettes spécialement dédiées au couple royal. La trilogie est terminée Harry & Meghan : une romance royale (2018) et Harry & Meghan : Devenir Royal (2019).







La production, qui a une doyen de la Jordanie comme Harry et Morton de Sydney Comme Meghan, elle cherchera à dépeindre les événements les plus récents du couple, notamment leur interview explosive avec Oprah Winfrey et les scandales entourant son départ de Londres pour vivre à Los Angeles.

@LifetimeTV



Le film qui montrera ce que la Couronne n’a pas animé

Cette partie contemporaine de l’histoire n’est pas dans The Crown pour des raisons chronologiques, mais elle ne le sera pas non plus dans les saisons futures. Le créateur Peter Morgan il prévoit de se poursuivre jusqu’à la sixième tranche et jusqu’au début de 2000. Pourquoi ne pas continuer jusqu’à aujourd’hui ? Suzanne Mackie, productrice exécutive, l’a confirmé dans une interview avec le podcast appelé Broadcast

Le producteur exécutif a expliqué que Morgan a besoin d’un point de vue de « 10 ans » Quoi « un temps minimum pour voir quelque chose dans un contexte historique, pour vous permettre de vraiment le comprendre ». C’est pourquoi il a exclu toute possibilité d’inclure le Megxit dans The Crown.

La décision est également un soulagement pour Netflix en raison du conflit d’intérêts qui peut exister car Harry est partenaire de la plateforme de streaming depuis 2020. Ces derniers mois, le petit-fils d’Isabel s’est lancé en tant que promoteur d’émissions de téléréalité et de documentaires qui cherchent à éduquer et sensibiliser la société.