Le film qui a rendu fou Jim Carrey

Hollywood

Habitué au travail méthodique, il y a eu un projet dans lequel tout est devenu incontrôlable. L’impact qu’il a généré a été tel qu’il a même un documentaire sur Netflix.

© GettyJim Carrey n’a pas de projets futurs confirmés.

Il y a quelque temps, nous avons parlé de à quel point le tournage de Succession a été difficile pour Jeremy Strong de sa performance de méthode et aujourd’hui, il est temps de parler d’un autre projet qui a également consommé son interprète, bien que cette fois, nuisant complètement à son entourage. Jim Carrey est l’un des comédiens les plus importants du cinéma et nous a offert des personnages attachants comme ceux de muet et muet Soit Ace Ventura. Dans toutes ses oeuvres, l’artiste a tout quitté pour devenir le personnage qu’il devait incarner.

Mais il y a eu un projet où tout est devenu incontrôlable : homme sur la Lunel’un des derniers films de Milo Forman (Pris au piège sans issue) qui se concentrait sur la vie d’un comédien assez controversé comme Andy Kaufman. Le film de 1999 racontait la vie de cet homme décédé en 1984 d’un cancer et se caractérisait par son sens de l’humour extravagant qui lui faisait pousser toutes ses blagues à l’extrême sans trop se soucier de ce qu’on pensait de lui ou de ce qui lui arrivait aux alentours. . Cette façon d’être a été parfaitement capturée par Jim Carrey.

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvéle directeur de la photographie homme sur la Lune, Anatas Michosa raconté comment il a vécu ce tournage mouvementé au cours duquel il a perdu 12 kilos à cause du stress. « Quand je l’ai rencontré lors d’un test pour la séquence d’ouverture, la projection en noir et blanc, il était Andy Kaufman. Donc ce n’était pas difficile de l’appeler Andy parce qu’il était toujours dans le personnage. Mais cela dit, c’était un film très compliqué. Il était très difficile parce qu’il jouait un personnage très difficile. Le film a été très difficile car notre producteur, Danny De Vitoet la plupart des acteurs étaient des amis de Andy”rappelle le réalisateur.

Parmi les histoires qu’il a racontées, il a révélé que le premier jour du tournage, il avait trois heures de retard sur le plateau au volant d’un camion de crème glacée et qu’il avait refusé d’entrer dans le studio jusqu’à ce que tous les membres de l’équipe chantent une chanson et reçoivent une glace. Comme si cela ne suffisait pas, en s’arrêtant pour déjeuner, il a eu la « grande » idée de prendre une voiture qui ne lui appartenait pas et de la garer devant la roulotte. Danny De Vito, qui était à l’intérieur en train de manger, donc il ne pouvait pas sortir. Il a ensuite pris une autre voiture et a quitté le plateau sans revenir de toute la journée. les folies de Jim Carrey ils ont compliqué le calendrier au point que près de 20 jours ont été passés au-delà de ce qui avait été établi pour la production.

+ Jim et Andy, le documentaire Netflix

Si tu veux voir à quoi ressemblait la vie Jim Carrey à la fin des années 90, quand c’est à son tour de tourner homme sur la Lunetu peux aller à Netflix et cherchez le documentaire Jim et Andy. Réalisé par le cinéaste Chris Smithle long métrage d’un peu plus d’une heure et demie raconte comment Jim Carrey a fait pour devenir Andy Kaufman et comment cela a changé sa vie. Il a été créé en novembre 2017, basé sur des enregistrements en coulisses et du matériel inédit sauvé par Spike Jonzé (l’un des producteurs du film) qui Images universelles ne voulait pas rajouter les extras du film quand homme sur la Lune Il est sorti en format physique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂