Le film qui a été tourné à Disney sans l’autorisation du studio

Dans le studio Mickey Mouse, ils se caractérisent par être très jaloux lorsqu’il s’agit d’accorder des autorisations de tournage et de projets qui les mentionnent ou sont réalisés dans leurs installations.

En tant que l’une des plus grandes entreprises au monde, Disney est connu pour la sévérité avec laquelle il applique ses restrictions lorsqu’il s’agit de nouveaux projets. Pour l’étude de la souris, l’utilisation de sa marque et des éléments qui font partie de son catalogue, que ce soit à travers un titre, un personnage ou une de ses installations, est sacrée. Pour cette raison, l’un des films qui fait actuellement partie de Amazon Prime Vidéo frapper la note avec un tournage secret qu’il a fait il y a quelques années.

En 2017, lorsque les nominations pour la livraison de Les Oscars l’année suivante, il était question d’un film dont le réalisateur avait déjà fait du bruit il y a quelque temps en tournant un film complet avec un iPhone (mandarine). Il s’agit de Sean Boulangerqui a créé cette année-là Le projet Floridefilm pour lequel Willem Dafoe a été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle.

Le film se concentre sur la vie de luneune jeune fille qui vit avec sa mère dans l’un des quartiers les plus marginaux de la Floride, à côté des parcs de Walt Disney le plus visité par les touristes. La production est chargée de montrer à quoi ressemble la vie des locaux qui n’ont pas accès à tout le luxe qui se trouve à quelques rues de là où ils dorment, dans de tout petits motels, avec de l’argent qui ne suffit presque jamais.

La séquence finale du film montre lune sur le point d’être transférée par les services sociaux, après qu’il a été révélé que sa mère était une prostituée pour amasser de l’argent, et la jeune fille complètement dévastée va chercher sa meilleure amie pour lui demander de l’aide. Ainsi, il y a une séquence dans laquelle les filles commencent à courir et se retrouvent devant l’emblématique château de Disney. Sachant que la production était une critique des valeurs promues par le studio, il leur était impossible d’obtenir l’autorisation de tourner. Pour cela, boulanger et son directeur de la photographie, Alexis Zabéils ont choisi de filmer la dernière partie avec un téléphone portable et de se faufiler dans l’établissement sans aucun avertissement.

+Disney a presque bloqué le tournage

Avant Le projet Floride devenu un film fini, il a failli être enterré par les influences de Disney. C’est comme ça qu’il l’a dit Alexis Zabé en entretien avec Regarde qui j’ai trouvé, où il a déclaré que la ville avait révoqué tous leurs permis de tournage quelques jours après le début du tournage. Après avoir menacé de dénoncer la censure, la Floride leur a redonné l’autorisation et Disney Il a choisi de se retirer, sachant qu’à ce moment-là, tout type de dénonciation ne deviendrait que la publicité d’un film qu’ils ne voulaient manifestement pas voir.

