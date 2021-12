Le film qui a dépassé toutes les séries Netflix aux États-Unis en audience selon Nielsen

Il est clair que séries La télévision est devenue l’un des passe-temps préférés du public à travers le monde et les plateformes sont l’endroit idéal pour les trouver. Les films ont été quelque peu relégués dans la considération de la masse, et c’est pourquoi il est étrange qu’un long métrage obtienne plus d’audience qu’un programme, comme cela s’est produit cette semaine.

Comme d’habitude, le compteur Nielsen publie les données des contenus que les téléspectateurs américains ont le plus choisi à la télévision et en streaming Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney + et Télévision Hulu. Il faut souligner que les chiffres ont presque un mois de retard, vous verrez donc des productions qui sont déjà sorties depuis un moment.

+ Le film qui a dépassé la série sur Netflix

Selon les données officielles de Nielsen, le Netflix le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 1er novembre et 7 cpm 1,195 millions de minutes regardées était le film Plus ils tombent ou, comme on l’appelle en Amérique latine, Le plus dur sera la chute. Un projet réalisé par Jeymes Samuel avec un casting de stars : Jonathan Majors, Idris Elba, Regina King, Delroy Lindo, Lakeith Steinfield et Zazie Beetz, entre autres.

« Quand il apprend que son ennemi Rufus Buck est sur le point de sortir de prison, le hors-la-loi Nat Love rallie son gang pour retrouver Rufus et se venger. Ils chevauchent aux côtés de Nat dans ce western moderne son ex-amante Mary, ses hommes de main – le le capricieux Bill Pickett et le tireur qualifié Jim Beckwourth – et un adversaire devenu allié. Rufus Buck a également un équipage redoutable, composé de Trudy Smith et Cherokee Bill, un groupe qui ne sait pas comment gérer la défaite. « dit son synopsis officiel.

Tu avec sa saison 3, il s’est classé deuxième avec 994 millions de minutes et Cocomelon fermé le podium avec 767 millions. Le reste du Top 10 est complété par Le jeu du calmar (673 millions), Seinfeld (672 millions), Serrure & Clé (635 millions), Esprits criminels (605 M), Éhonté (594 millions), Choses à nettoyer (524 M) et NCIS (519 M).

