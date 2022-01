Le film qui a changé la vie de Terry Crews

Curiosités

Aujourd’hui, en tant que star d’Hollywood, personne ne doute du talent de l’artiste de Brooklyn neuf-neuf. Sa vie a basculé le jour où il a obtenu une pause importante dans le monde de la comédie.

© IMDbIl faisait partie de Brooklyn Nine-Nine jusqu’à sa fin en septembre.

Le nom de Equipes de Terry Cela peut en faire sourire plus d’un. Pensez à l’une des grandes sitcoms de ces dernières années, Brooklyn neuf-neuf, pour comprendre qu’il s’agit d’une figure d’humour. L’acteur de 53 ans est également animateur sur L’Amérique a du talent Et vous avez probablement vu plusieurs vidéos de lui réagissant aux candidats rejoignant cette émission de téléréalité nord-américaine.

Mais s’il s’agit d’agir, la carrière de Equipes de Terry ça n’aurait pas été pareil sans la figure de Keenen Wayans. Le créateur de En couleur vivante C’est aussi lui qui lui a offert sa première grande chance. Apparemment, Équipages Il a insisté sur les occasions répétées pour que je lui donne du travail dans l’un de ses films et c’est ainsi qu’il a trouvé l’espace dans la comédie « Et où sont les blondes ?, à partir de 2004, où il a joué Latrell.

Steven Bernstein, directeur de la photographie, a parlé avec Regarde qui j’ai trouvé et expliqué comment la scène qui a changé la vie de Equipes de Terry: la danse à la discothèque. «Ils étaient tous des danseurs professionnels, à l’exception de Terry. On lui a dit qu’il aurait une caméra quand il commencerait à danser et qu’on allait la remplacer par une double. C’était dur pour Terry« , il a raconté comment la séquence allait être à l’origine.

Bien sûr, ils n’ont pas compté Équipages avait pris l’opportunité très au sérieux et, comme on l’a noté BernsteinIl s’est entraîné comme 4 mois pour se préparer pour la scène. « Nous avons commencé la séquence et Terry il s’est mis à danser comme ça, sans chemise. Personne n’avait jamais rien vu de tel de sa vie. Au lieu de s’arrêter, on continue de rouler », se souvient-il. Puis il ajouta : « À la fin de la prise, nous avons applaudi comme des fous. Après cela, une grande partie du script a été réécrite pour avoir plus de Terry, qui est devenue une grande star « .

Chorégraphie avec la chanson de Vanessa Carlton

Dans « Et où sont les blondes ? il y a une autre scène inoubliable avec Equipes de Terry: qui Latrell il commence à faire synchronisation labiale avec la chanson de Vanessa Carlton titré « Mille miles ». Bernstein a expliqué que cette scène s’est bien passée dans la première prise et qu’ils en ont fait d’autres mais « J’étais dans la première prise ». Dans ce contexte, il a révélé : « Tous ces mouvements de tête qu’il fait quand il regarde la caméra… C’était incroyable. Nous avions trois caméras. Quand on a fini, Keenen Il m’a regardé et m’a dit : « Nous l’avons » ».

