Le film que Paul Dano a failli refuser de faire

L’acteur qui s’est mis dans la peau du Riddler dans homme chauve-souris Il a passé en revue sa carrière et reconnu quel était le travail qui lui coûtait le plus cher.

©IMDBPaul Dano.

Depuis ses débuts en tant qu’acteur professionnel, paul dano Il a eu la chance de travailler sur toutes sortes de projets. De productions emblématiques comme Les Sopranosmême des histoires absurdes comme celle qu’il a partagée avec Daniel Radcliffe dans Hommes de l’armée suisseainsi que dans le monde des super-héros grâce à son rôle de méchant de homme chauve-souris. De plus, il a déjà fait ses premiers pas de réalisateur lorsqu’il a dirigé la faune en 2018.

Dans une récente interview qu’il a accordée à GQ, paul dano passé en revue les rôles les plus importants de sa carrière. Là, il a évoqué quel était le projet qui lui avait coûté le plus cher à réaliser, au point qu’il a même dit qu’il l’aurait rejeté s’il n’y avait pas eu l’une des personnes impliquées. Apparemment, c’est le fanatisme pour le travail du directeur de la photographie du film qui l’a fait pencher vers la réponse affirmative et faire partie de ce projet.

En 2013, paul dano Il fut l’un des protagonistes de les prisonniersla production s’est concentrée sur la disparition de deux enfants où son personnage, un jeune homme avec une sorte de problème mental, est devenu le principal suspect. Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal et Viola Davis étaient les personnages centraux de cette histoire qui avait Denis Villeneuve en tant que réalisateur dans ce qui fut sa première œuvre développée en anglais.

« Est-ce que je voulais jouer ce rôle ? Non, pas vraiment »assuré paul dano. Puis, il a expliqué : « Les gens aiment les prisonniers. C’est l’un de ceux que vous ne voulez pas vraiment faire, mais vous le faites, si vous me comprenez. j’avais vu le film Denis, les feux et il m’a dit que (directeur de la photographie) Roger Deakinsdont j’étais follement amoureux, allait le filmer ». C’est ainsi que l’artiste a fini par faire partie de ce film que vous pouvez louer sur Apple TV.

+La santé mentale de Paul Dano lors du tournage de Prisoners

Après avoir accepté de faire partie de les prisonniers, paul dano il devait trouver un moyen de garder son caractère sous contrôle. Dans l’entretien avec GQl’artiste note : « Pour moi, la façon d’entrer dans le personnage passait par le physique et comment j’ai aidé mon corps et même ma mâchoire, parce que j’avais besoin de trouver un moyen de m’en sortir pour le bien de ma santé mentale ». Puis il remarqua : « Je savais que je ne voulais pas m’impliquer dans ce matériel ».

