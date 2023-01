Le film que Disney voulait boycotter à tout prix

Curiosités

Le studio de la souris s’est retrouvé entre le marteau et l’enclume lorsqu’un projet a été annoncé qui n’irait pas bien pour l’entreprise.

© IMDbLe film date de 2017.

Aujourd’hui, Disney C’est l’une des plus grandes entreprises au monde. Pratiquement tout ce qui a un certain caractère rentable est, au moins, évalué par l’étude nord-américaine qui fait tout son possible pour le conserver. C’était comme ça qu’ils achetaient à l’époque Pixarpuis répété avec merveille et enfin avec Renard du 20e siècle. Il est clair que presque tout ce qui est proposé dans leurs bureaux se réalise tôt ou tard.

Pourtant, il y avait un petit David qui tenait tête à ce Goliath du cinéma. Un projet qui a réussi à rester debout même à partir de Disney ils ont fait l’impossible pour les boycotter. Nous parlons d’un film qui a même reçu une nomination pour Les Oscarsgrâce à l’interprétation d’un de ses acteurs, Willem Dafoequi a concouru pour le meilleur acteur dans un second rôle.

En 2017, Le projet Floride sont venus dans les salles pour nous montrer le côté obscur des parcs d’attractions qui Disney a à Orlando, en Floride. Protagonisée par prince de brooklynnous a montré une fille et sa mère, issues d’une classe inférieure, qui, vivant de motel en motel, parvenaient à maintenir une économie très limitée basée sur les petits commerces qu’elles pouvaient faire avec les touristes, dont la prostitution de la mère.

Dans une interview avec regarde qui j’ai trouvéle directeur de la photographie Alexis Zabé révélé qu’une fois Disney découvert cette production, il a tout fait pour l’arrêter. « Au début, nous avons eu un conflit. En effet, sous la pression de Disneyland la ville a révoqué nos permis de tournage. La production a déclaré que si nos permis de tournage sont révoqués, lundi nous publierons dans le New York Times parler de censure et je ne sais pas quoi… Donc, d’une certaine manière, ils n’ont pas eu le courage de le faire. Les autorisations nous ont été restituées. »révélé.

+Pourquoi Disney n’a pas gêné la première

tout comme Disney n’a pas voulu intervenir dans le tournage de Le projet Floride, n’a pas non plus voulu engager de poursuites judiciaires une fois que le film a commencé son circuit de festivals. Pas même après que la production ait illégalement filmé la fin, avec quelques téléphones iphone À l’intérieur du parc d’Orlando. « Je pense que la même chose s’est produite avec la fin. Une fois le film terminé, Disney Vous ne le voyez pas jusqu’à ce qu’il ait fait sa première en Cannes. Toute tentative y devient une publicité favorable pour le film et négative pour Disney. D’une manière ou d’une autre, nous les avons mis à (un carrefour) « a révélé le directeur de la photographie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?