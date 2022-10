Le film profond de Brie Larson à voir sur Star+ d’1h35

Étoile +

Brie Larson a joué dans un film passionnant et perspicace disponible sur Star +. La rencontrer.

© GettyBrie Larson

Grâce à son passage chez Marvel en tant que Captain Marvel, Brie Larsoncatapulté à la renommée internationale. L’actrice a donné vie à ce personnage et a conquis le cœur de milliers de personnes à travers le monde. Avec une belle performance et un rôle splendide, elle a ébloui le public au point qu’elle est aujourd’hui l’une des actrices les plus aimées du plus grand studio d’Hollywood. Et, sans aucun doute, il continue de croître.

Bon, il faut savoir qu’avant Marvel et même après, Brie Larson Il a su récolter divers succès tout au long de sa carrière. C’est pourquoi aujourd’hui, 1er octobre, des milliers de fans célèbrent son anniversaire dans le monde entier. De ceux qui la suivent à travers le MCU à ceux qui l’ont connue dans d’autres types de productions. A tel point que, pour accompagner l’actrice le jour de sa fête, rien de mieux que de le faire avec l’un de ses meilleurs films.

+ Le film le plus profond de Brie Larson :

Il convient de noter que Brie Larson Il a un répertoire long et étendu, mais la réalité est qu’il y a un de ses films qui est devenu le plus profond. Ce n’est ni plus ni moins que Le spectaculaire maintenant. Ce film, dont la première a eu lieu en 2013, est disponible sur Étoile + et, d’une durée de 1h35, il est idéal pour le week-end. L’histoire englobe la romance, le drame, les émotions et il est impossible de ne pas en profiter.

De quoi s’agit-il? Aussi, Le spectaculaire maintenant Il est basé sur un roman de Tim Tharp. Le film suit l’histoire de Sutter Keely, un étudiant qui rencontre un jour Aimee Finicky. Cet adolescent timide et inadapté change sa vie. C’est parce qu’Aimee est totalement à l’opposé de lui, elle n’est pas comme les autres, elle n’est pas très sociable, elle n’a jamais eu de petit ami et elle semble avoir besoin d’aide. Ainsi, Sutter se retrouve face à un dilemme lorsqu’il la rencontre : se concentrer ou la ruiner pour toujours et continuer à vivre sans penser aux conséquences.

Sans aucun doute, c’est une histoire d’amour et de dépassement dans laquelle Brie Larson donne vie à Cassidy. De plus, on notera qu’à cette occasion l’actrice partage l’écran avec des personnalités telles que Miles Teller, Shailene Woodley, Bob Odenkirk et bien d’autres.

