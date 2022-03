Le film Prime Video qui est nominé pour l’Oscar 2022 et qui vous fera pleurer comme jamais auparavant

VIDÉO PRINCIPALE

Prime Video a un contenu tellement spectaculaire que, récemment, il a commencé à attirer beaucoup d’attention au point qu’un de ses films est nominé pour un Oscar en 2022 et c’est idéal pour ne pas arrêter de pleurer !

© GettyPremière vidéo

Les plateformes de streaming sont de grands alliés lorsque vous avez besoin d’une distraction d’un bon produit de film et de série. A tel point que, petit à petit, le contenu de chaque service à la demande s’est étoffé et l’un des plus importants au monde est celui de Première vidéo. Cette entreprise est deuxième dans le classement des plus choisies, mais même ainsi, chaque jour qui passe, elle ajoute de plus en plus d’abonnés grâce à son excellent catalogue.

En peu de temps Première vidéo il a su capter l’attention de ses utilisateurs et, en plus, il a non seulement réussi à les fidéliser, mais aussi à attirer de nouveaux téléspectateurs. C’est pourquoi, au fil du temps, cette plateforme grandit et commence à avoir plus d’importance dans le monde du streaming. En fait, ses productions atteignent un tel point que il y en a un qui est disponible dans son catalogue et a une nomination pour le meilleur film aux Oscars 2022.

Il s’agit de CODAqui est réalisé par Sian Heder et a Emilia Jones comme protagoniste de cette histoire. Le synopsis officiel se lit comme suit: « Ruby est la seule de sa famille à entendre. À Gloucester, dans le Massachusetts, il vit avec ses parents et son frère, qu’il aide dans leur entreprise de pêche le matin avant d’aller en classe. Désireuse de trouver de nouveaux passe-temps, Ruby décide de rejoindre la chorale de son lycée, où elle se découvre non seulement une passion latente pour le chant, mais ressent également une forte attirance physique pour la personne qui l’accompagne dans ses duos. De plus, son professeur enthousiaste voit quelque chose de spécial en elle et l’encourage à entrer à l’école de musique, ce qui l’obligerait à choisir entre ses études ou sa famille.”.

Le film est l’un des plus émouvants de 2021, il a obtenu de bonnes critiques de spécialistes et, en plus, il a été inclus dans la liste des dix meilleurs films de l’année par le Institut du cinéma américain. Aussi, comme si cela ne suffisait pas, CODA Il a la participation spéciale d’Eugenio Derbez, l’acteur mexicain qui triomphe à Hollywood. A cette occasion, l’interprète se met à la place de l’enseignante enthousiaste qui voit quelque chose de spécial chez la protagoniste et l’encourage à poursuivre ses rêves.

Sans aucun doute, un film émouvant qui attrape, qui a du cœur, de l’âme et une histoire passionnante derrière lui avec des moments un peu clichés, qui sont également compensés par la qualité, la sensibilité et la grâce du casting. À tel point que, pour ceux qui veulent profiter d’un long métrage passionnant le week-end CODA Est la meilleure option.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂