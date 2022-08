Le film Prime Video intense qui vous fera repenser l’amour

in

Première vidéo

C’est un film d’amour et de science-fiction qui nous montre comment les sentiments les plus intenses peuvent survenir là où on s’y attend le moins.

L’homme parfait dans Première vidéo etC’est l’histoire d’Alma, une femme qui est choisie pour une étude intéressante où celui qui est jugé n’est pas vraiment elle mais Tom, un robot conçu pour être le partenaire idéal de cette femme qui accepte de faire partie de cette étude parce qu’ils promettent ses fonds pour son travail d’archéologue. Le début de cette relation est assez loin d’être romantique.

Cependant, au fil des jours, Tom se révèle plus humain qu’Alma ne le suppose. Il est vraiment soucieux de satisfaire cette femme qui au départ est réticente face à toute cette expérience qui doit durer trois semaines alors qu’elle veut faire son rapport sur le curieux Tom en beaucoup moins de temps. Rappelons que seuls 10 experts ont été choisis pour ces tests.

Petit à petit, Tom entrera dans la vie d’Alma comme quelqu’un qui gagnera une place à part dans l’univers de cette archéologue, femme de science, qui répond pourtant parfaitement à son nom. « Âme » qui la lie à un sentiment noble et résilient à son égard partenaire de vie pendant trois semaines qui n’est pas un homme ordinaire mais lui offre finalement ce que nous recherchons tous dans cette vie…

Tom peut être naïf à certains égards, comme lorsqu’il dit à Alma que 93% des femmes allemandes rêvent d’être reçues de cette façon et qu’elle lui dit qu’il devra deviner quel pourcentage est inclus. La réponse de « robot » est de demander à votre proche : « À partir de 7 % ? ». Un peu d’humour fera toujours du bien à une vie sentimentale, même partagée entre un humain et un robot.

L’homme parfait explore les besoins que les gens ont dans une relation amoureuse et comment nous pouvons tomber amoureux même de la personne à laquelle nous nous attendons le moins. Cela nous fait penser et réfléchir sur tout ce qui est précieux dans une relation en même temps qu’il est important d’avoir quelqu’un pour nous soutenir. Tom dit à Alma que si elle s’ouvrait, elle pourrait être heureuse. C’est la vérité!

Le film de Première vidéo étoiles Maren Eggert comme Alma Felser, Dan Stevens comme Tom, Sandra Hüller comme employé, Hans Löw comme Julian, Wolfgang Hübsch comme Père Felser, Annika Meier comme Cora, Falilou Seck comme Dekan Roger, Jürgen Tarrach comme Dr Stuber, Karolin Oesterling comme Chloé , Henriette Richter-Röhl comme Steffi. Le film est réalisé par Maria Schrader avec un scénario d’elle et de Jan Schomburg.

