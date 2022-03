Le film Prime Video inspiré d’une histoire vraie qui a tout pour ruiner Netflix et The Tinder Scammer

Première vidéo

L’escroc Tinder Ce fut un énorme succès sur Netflix et a suscité une controverse mondiale. Mais maintenant, Prime Video a sorti un film d’arnaque qui pourrait surpasser le documentaire de Simon Leviev. Vue!

Les histoires basées sur des livres ou sur un événement réel ont été extrêmement captivantes pour Netflix. Parmi eux, bien sûr, ceux qui se concentrent sur les escrocs tels que Inventer Anna et L’escroc Tinder, arrivé sur la plateforme en février. Les deux ont fait sensation dans le monde entier en raison du niveau de manipulation effectué par les protagonistes de ces deux productions.

Cependant, celui qui a provoqué le plus d’indignation dans le monde est l’histoire de Simon Leviev. L’escroc Tindercomme on l’a connu grâce au documentaire de Netflix, a trompé plus de trois femmes via l’application de rencontres et leur a volé des millions de dollars. A tel point que ses victimes ont décidé d’exposer leur cas à travers le film diffusé sur le géant du streaming afin que tout le monde sache comment quelqu’un qui se faisait passer pour le fils d’un magnat se débrouille.

D’après ce que le documentaire capture, Simon Hayut, de son vrai nom, a utilisé le nom de famille Leviev, prétendant être le fils du magnat de la bijouterie, Lev Leviev, afin qu’ils croient qu’il était milliardaire. Sans aucun doute, une histoire qui a fait grand bruit et suscité plusieurs discussions à travers le monde entre ceux qui ont défendu les victimes et ceux qui ont défendu l’arnaqueur. Cependant, il semble que Netflix Ce n’est pas le seul lié à ce type d’histoires.

Ceci est dû au fait Prime Video vient de sortir un film qui est en position six des plus vus et c’est un succès total. Il s’agit de Escrocs en offrequi s’inspire d’une histoire vraie et, comme son nom l’indique, parle de deux femmes qui ont commis diverses escroqueries. Bien que, apparemment, à cette occasion, le service à la demande ait choisi de donner à cette histoire une teinte comique.

« Une femme au foyer de banlieue transforme son obsession des coupons en une entreprise criminelle d’un million de dollars.« , dit la description de Première vidéo. Escrocs en offre stars Kristen Bell, Bebe Rexha et Kirby Howell Baptiste, trois actrices qui combinent parfaitement la comédie avec le monde de la con. Ce film fait tellement sensation qu’il pourrait même ruiner celui de Simon Leviev et il est idéal pour profiter du week-end.

