Le film PRIME VIDEO avec Dennis Quaid d’après une histoire vraie à voir à la SEMAINE DE PÂQUES

PREMIÈRE VIDÉO

Le 7 avril, Prime Video ajoute un nouveau film à son catalogue, idéal à voir à Pâques. connais le.

© Prime VidéoLe film idéal à voir à Pâques

commencé en avril et Première vidéo Il a déjà présenté ses nouveautés pour ce mois-ci. Mais, à cette occasion, avec un détail particulier : les films et séries idéaux à regarder à Pâques sont arrivés. Ce week-end est fêté Pâques et la plateforme a décidé de l’honorer avec des premières qui, dans son histoire, tiennent compte de ce thème.

Parmi eux se trouve un film qui met en vedette Dennis Quaid et raconte une histoire vraie. Le film, intitulé tant qu’il y a de l’espoirarrivera sur la plateforme ce 7 avril et est idéal pour profiter en famille dans Semaine Sainte. C’est tout ce que vous devez savoir sur le long métrage.

Voici While There Is Hope, le nouveau film Prime Video :

tant qu’il y a de l’espoir Il n’a pas encore été diffusé sur Prime Video, mais il a déjà donné beaucoup à dire. Enregistrer avec Dennis Quaid, Heather Graham et Jesse Metcalfe, ainsi que mettant en vedette un incroyable casting de stars comme Jessie Case et Bret Rice. Et, d’une durée totale de 102 minutes, ce film est non seulement engageant, mais aussi dramatique et engageant.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de tant qu’il y a de l’espoir Remarques: « Cette extraordinaire histoire vraie de foi et de survie suit le voyage déchirant du passager Doug White (joué par Dennis Quaid) alors qu’il tente de faire atterrir un avion en toute sécurité et de sauver toute sa famille d’un danger insurmontable après la mort inattendue de son pilote en plein vol ».

La particularité de cette histoire est qu’elle se déroule pendant la Pâques et qu’il est basé sur un fait vrai. C’est quelque chose qui a déjà surpris les téléspectateurs et qui, depuis sa bande-annonce, les a ravis. Car, en plus, c’est un film idéal pour toute la famille.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?