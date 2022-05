Le film Prime Video appelé Black Widow et n’a rien à voir avec Marvel

in

Première vidéo

Black Widow était l’un des personnages les plus paradigmatiques du MCU et avait même son propre film. Cependant, il existe une autre Black Widow sur Prime Video.

Veuve noire est un personnage de Univers cinématographique Marvel qui est venu s’imposer comme un paradigme de la femme autonome qui a la capacité de se démarquer dans un monde contrôlé par les hommes. L’héroïne interprétée par Scarlett Johansson était une partie essentielle de vengeurs et c’est son sacrifice qui faisait partie intégrante de la victoire de cette équipe de héros contre Thanos. Il a même eu son propre film en 2021 !

Cependant, il existait déjà un film portant le même titre que vous pouvez retrouver sur la plateforme de streaming. Première vidéo et dont le thème a peu à voir avec celui des super-héros, ce genre qui est actuellement consolidé comme le plus important de l’industrie hollywoodienne, attirant les noms les plus influents pour travailler sur leurs films. La cassette dont nous allons parler est autre chose !

Le même titre pour une autre histoire

Veuve noire raconte l’histoire d’un homme d’affaires extrêmement prospère qui est convaincu d’avoir trouvé la femme de ses rêves lorsqu’il rencontre une belle et séduisante jeune veuve. Il tombe rapidement amoureux et ensemble, ils planifient un grand mariage. Cependant, elle a beaucoup à cacher, les précédents maris étant décédés dans des circonstances mystérieuses et menaçant leur nouveau partenaire…

Le film est très loin de ce que l’on peut imaginer s’il parle de la Univers cinématographique Marvel. Dans ce cas, l’histoire est pleine de suspense et trouve un homme comme la victime potentielle d’une femme qui a déjà profité de la confiance de ses anciens partenaires. Cependant, dans ce cas, Danny aura l’aide de son amie Mélanie qui se méfie de la future épouse de son ami : Olivia.

Veuve noire est réalisé par Armand Mastroianni et stars Elizabeth Berkley comme Olivia Whitfield, Alicia Coppola comme Melanie Dempsey, Randall Batinloff comme Danny Keegan, Adriana DeMeo comme Finn Driver, Barbara Niven comme Tiffany Collins, Brady Smith comme Lucas Miller, David Ury comme Bixler, Jeremy Howard comme Henry et Steve Monroe comme Matty Keegan, entre autres.

