Le film Predator de Disney se termine, Amber Midthunder confirmée en tant que leader

C’est un enveloppement Prédateur 5. Sur Instagram, le directeur de la photographie Jeff Cutter a publié une image de l’ensemble de la suite à venir qui a été tournée à Calgary, en Alberta, sous le titre provisoire Crânes. Il révèle que le tournage est maintenant officiellement terminé sur le projet, confirmant ensuite qu’Amber Midthunder (Légion) étoiles dans le rôle principal. Le clin sur la photo, que vous pouvez regarder ci-dessous, présente le titre de travail Skulls dans le traditionnel Prédateur Police de caractère.

Dans la légende, Cutter écrit: « Et c’est une conclusion sur Skulls ! Je ne remercierai jamais assez Dan Trachtenberg de m’avoir invité dans ce voyage épique et de m’avoir confié l’aider à réaliser sa vision pour ce film ! Merci à un excellent casting dirigé par Ambre Milieu du Tonnerre, Dakota Beavers et Dane Diliergo et beaucoup d’amour à un brave équipage de Calgary pour avoir plongé la tête la première avec nous! »

Film d’époque, Predator 5 sera une préquelle se déroulant pendant la guerre de Sécession, bien avant les événements du film original. Selon certaines sources, l’histoire suivra « une femme comanche qui va à l’encontre des normes de genre et des traditions de sa tribu pour devenir une guerrière ». En mai, il a été rapporté que ce rôle avait été joué avec Amber Midthunder, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé jusqu’à présent. Il y a eu beaucoup de secret autour du projet, c’est pourquoi il n’y a pas beaucoup plus de détails sur l’intrigue. À l’origine, le réalisateur Dan Trachtenberg espérait cacher le fait que le film était lié à Prédateur pendant bien plus longtemps.

Il y a aussi une certaine incertitude sur le titre officiel du film. Il est bien connu que le projet tournait sous le titre provisoire Crânes, et il a été rapporté plus tard que le film serait officiellement intitulé Skull. Trachtenberg a posté plus tard un clin de l’ensemble de 10, voie Cloverfield, qui tournait sous le titre provisoire Valence, et a suggéré que la même chose se passait ici avec Crânes, alias Le crâne.

« En regardant cette vieille photo de notre ardoise quand nous avons tourné 10, voie Cloverfield et en pensant à la façon dont ils rendent parfois compte du titre d’un film, mais ce n’est en fait que le nom de code sous lequel il tourne », a écrit le cinéaste dans la légende. officiel titre est annoncé par Trachtenberg, nous ferons simplement référence au film à venir comme Prédateur 5 pour l’instant.

Patrick Aison a écrit le scénario de Prédateur 5. John Davis produit sous Davis Entertainment tandis que 20th Century développera et distribuera le film, qui est le premier Prédateur film qui se passe à Disney. Reconnaître à quel point l’original est aimé Prédateur film est, Davis a suggéré que Prédateur 5 sera sur un pied d’égalité, sinon à égalité ou même mieux que le premier film.

« Ce sera, je crois, le deuxième meilleur — ou le premier… ou il sera peut-être égal au premier. N’est-ce pas ? » Davis avait précédemment déclaré à Collider. « J’ai l’impression que le premier était un film merveilleux et intéressant et je sais ce qui a fonctionné. J’ai l’impression que nous n’y sommes plus jamais retournés. Nous nous sommes retrouvés dans des endroits différents. Je pense que c’est un complément digne du premier un. Ça va être aussi bon. «

Prédateur 5 n’a pas encore de date de sortie officielle annoncée, mais il arrivera probablement dans le courant de 2022. Avec le tournage maintenant dans la boîte, espérons quelques photos d’avant-première ou même des images dans un proche avenir.

Sujets : Prédateur