Le film pour lequel Daniel Craig a été choisi pour incarner James Bond

Daniel Craig revitalisé la saga de James Bond avec un supposé cadre de réalisme qui a surpris les fans de l’agent. L’acteur a joué Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et l’imminente Pas le temps de mourir. On dit qu’au début Craig ne voulait pas prendre le rôle du personnage car selon lui, les films de 007 ils étaient tombés dans un « formule« Ce n’était pas à son goût.

Cependant, le projet Casino Royal Il l’a séduit une fois qu’il a lu le script de la cassette. L’acteur a lu tous les romans de Ian Fleming et de cette façon, il s’est préparé pour le rôle tout en convoquant des agents du Mossad et des services secrets britanniques, qui ont servi de consultants sur le film. Munich, en tant que modèles de rôle compte tenu des caractéristiques que vous avez vues en eux. Ce film serait la fenêtre pour lui d’accéder enfin au rôle de Bond.

Pourquoi Daniel Craig a-t-il été choisi pour incarner James Bond ?

Munich Il raconte comment un commandement du Mossad, dirigé par un jeune agent israélien, doit trouver et éliminer les responsables du massacre de l’équipe olympique juive aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Daniel Craig Il incarne Steve, un juif d’origine sud-africaine qui fait partie de ce groupe d’agents spéciaux ayant pour mission d’éliminer les membres du groupe terroriste Black September.

« Bond vient de sortir des toilettes et c’est un meurtrier. Vous pouvez le voir dans ses yeux, vous le savez tout de suite: il y a un regard. Ces gars entrent dans une pièce et vérifient très subtilement les périmètres pour une sortie. C’est le genre de choses Je voulais « , Craig a souligné lorsqu’il a mentionné les caractéristiques qu’il cherchait à établir dans sa version du personnage emblématique de Ian Fleming et cette nouvelle version qui est arrivée au cinéma.

La vérité est que Craig’s Bond pourrait bien avoir été influencé par Munich. Parce que? Le cinéma de Steven Spielberg Il est basé sur des événements réels et les films de 007 mettant en vedette l’acteur anglais ont une forte prétention de réalisme où Bond n’est pas une force imparable de la nature mais plutôt quelqu’un qui peut prendre un coup et en subir les conséquences. Par exemple, la scène dans Casino Royal où l’agent enlève sa première cible lors d’une bagarre dans la salle de bain pour transformer son statut en permis de tuer.