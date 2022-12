Le film polonais inhabituel qui est à la mode sur Netflix en ce moment

NETFLIX

Une comédie qui se déroule à Noël fait fureur sur la plateforme de streaming. Découvrez pourquoi vous devriez le voir avant 2023 !

© IMDbCe long métrage polonais est parmi les plus regardés sur Netflix.

Lors du choix de la production idéale pour profiter du confort de la maison, un grand nombre d’utilisateurs optent pour films dans votre propre langue ou, sinon, en anglais. Cependant, les plateformes de streaming comme Netflix Ils proposent des fictions d’autres pays tout aussi captivantes et divertissantes. C’est le cas de une bande de vernis inhabituelle qui a surpris en étant parmi les tendances de service d’abonnement.

Le film est intitulé une nuit à l’école et a une adresse Rafal Skalski et scénarisé par Marc Baranowski. Encadrée dans la comédie, une intrigue hilarante se développe – adaptée aux personnes de plus de 16 ans – qui dure à peine 1 heure et 37 minutes. Ce n’est pas tout! L’esprit de Noël est également présent, il est donc idéal pour profiter de cette période de l’année.

Synopsis d’Une nuit à l’école :

Une nuit à l’école, réalisé par Rafal Skalski, commence lorsqu’un jeune homme fait irruption dans la répétition d’une pièce de théâtre scolaire sur Noël. Ses motivations ? Le protagoniste essaie d’empêcher un groupe d’enseignants et de parents excentriques d’expulser le fils de sa petite amie de l’institution. Ce qu’ils ne savent pas encore, c’est qu’il sera prêt à faire tout ce qu’il faut pour atteindre cet objectif particulier.

Bande-annonce d’Une nuit à l’école :

Casting d’Une nuit à l’école :

sylwia bore

Piotr Borowski

Matylda Damiecka

Alexandra Domanska

Dobromir Dymecki

Léna Gora

Complétez le casting :

Maciej Nawrocki

Masza Wagroka

Piotr Witkowski

Julia Wyszynska

Zbigniew Zamachowski

