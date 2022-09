Le film plein d’esprit Netflix sorti il ​​y a 18 ans qui est actuellement un succès

Netflix

Plusieurs de ses scènes sont devenues des mèmes et il a une chanson qui est devenue aujourd’hui une icône de la pop grâce au film.

©NetflixC’est un titre qui n’a pas été produit par la plateforme.

Parfois, les vieux classiques se retournent et grâce aux plateformes de streaming ils deviennent des films du moment. Ce qui se passait autrefois avec les chaînes hertziennes et leurs diffusions de films doublés, comme Mon pauvre petit ange Soit le cadeau promisva aujourd’hui de pair avec les principales plateformes, Netflix Oui Première vidéoqui sont ceux qui ont généralement une plus grande variété de titres qui n’étaient pas nécessairement leur paternité.

Dans le cas de Netflixil faut parler d’un film de 2004 dont on parle de temps en temps car son casting comprend une figure actuelle : Terry Crews. On parle de « Et où sont les blondes ?le film qu’il a réalisé Keenen Ivoire Wayans et qui mettait en vedette deux de ses frères, Damon Wayans et Shawn Wayans. Le titre original était poussins blancs et est considérée comme l’une des comédies les plus drôles du milieu des années 2000.

L’histoire de « Et où sont les blondes ? tourne autour de deux agents du FBI qui ne font pas très bien leur travail et qui, après une série d’enlèvements, décident de s’infiltrer dans la classe supérieure. Comment? A travers des costumes presque parfaits où elles se transforment en deux filles blondes et blanches, Britany et Tiffany Wilson avec lequel ils commencent à faire toutes les recherches pour aller au fond du problème.

Avec le sceau indubitable de les frères Wayans (d’où sont également sortis d’autres génies de la comédie du début du millénaire, comme film d’horreur), « Et où sont les blondes ? C’est un film plein de moments emblématiques. Plusieurs d’entre eux l’ont même comme protagoniste Terry Crews dans le rôle de Latrellet ils sont principalement musicaux : celui du synchronisation labiale de vanessa carton et la danse à la discothèque.

+Le passé de Terry Crews

Bien avant « Et où sont les blondes ? est venu au cinéma et a tourné Terry Crews en une étoile (que nous verrons plus tard dans Brooklyn neuf-neuf), l’artiste a dû batailler ferme pour avoir une place. Bien qu’il se soit développé en tant que joueur de football, il travaillait alors comme gardien de bar. Après tant d’insistance les wayansa réussi à obtenir un petit rôle écrit pour lui dans le film qui est devenu plus tard le grand Latrell le jour où ils ont tourné la scène de danse à la discothèque, pour laquelle elle s’est secrètement préparée et a surpris tout le monde avec ses compétences sur la piste de danse.

