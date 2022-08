Le film perdu de Roger Corman avec Mark Hamill va enfin sortir

Il est difficile d’imaginer un film mettant en vedette la royauté hollywoodienne comme Marc Hamil ne parviendrait pas à se rendre à la sortie générale. Si vous ajoutez que le film a été produit par la légende de B-Movie Roger Cormanalors ça devient encore plus difficile à croire, mais il est vrai qu’en 2013 Corman a produit Pratiquement des hérosun film qui était une sélection officielle de Sundance mais qui n’a jamais été choisi pour être distribué, et qui portait à l’origine le nom de Guerriers virtuels. Cependant, il semble maintenant que Screen Media ait acquis les droits du film après presque une décennie.

Comme le rapporte Variety, Pratiquement des héros est un film d’action comique qui met en vedette Mark Hamill dans le rôle d’un « moine semblable à Yoda » qui aide une paire de personnages conscients de soi dans un Appel du devoir-jeu vidéo inspiré pour gagner le match contre toute attente. Dans un communiqué, Screen Media a déclaré :

« Nous sommes ravis de présenter ce projet perdu de Corman à notre public. Le film est un mélange parfait d’action et de comédie humoristique et ironique, et ravira à coup sûr les téléspectateurs, qu’il s’agisse de leur première incursion dans le monde. de Roger Corman ou cinquantième. »

Avec Hamill, le film met en vedette Robert Baker, Brent Chase et Katie Savoy, et a été réalisé par Frank et Cindy helmer GJ Echternkamp. Le réalisateur a commenté par rapport au fait que le film obtienne enfin une sortie, en disant:

« Pratiquement des héros était un projet ambitieux à bien des égards, et pas exactement ce que vous appelleriez un film conventionnel. Je suis tellement content que Screen Media sorte enfin ce film culte de l’ombre et sur sa plateforme pour qu’il soit découvert par un nouveau public. »

Mark Hamill connaît actuellement un énorme succès

Ayant été un incontournable d’Hollywood depuis son rôle décisif dans Guerres des étoilesHamill est devenu une légende à la fois pour ses rôles à l’écran et pour son travail de voix off prolifique donnant vie à des personnages tels que le Joker, Skeletor et plus récemment Merv Pumpkinhead dans l’adaptation de Netflix de L’homme de sable. Il est revenu au Guerres des étoiles franchisé en Le Mandalorien et Le livre de Boba Fett via le vieillissement pour apparaître à nouveau sous le nom de Luke Skywalker, et apparaîtra également bientôt dans La chute de la maison Usher et en tant que voix de Skeletor dans Maîtres de l’Univers : Révolution sur Netflix.

La libération de Pratiquement des héros sera évidemment une autre raison de célébrer l’énorme base de fans de Hamill, d’autant plus que le film semble se pencher sur l’histoire de l’acteur avec Guerres des étoiles en l’ayant dans le rôle d’un sage sage fournissant des informations et des conseils aux protagonistes du film de la même manière que Yoda guidant Luke dans son cheminement pour devenir un Jedi.

C’est également un grand moment pour les fans de Corman d’avoir un film perdu depuis longtemps qui voit enfin le jour, et compte tenu de l’attente de près de dix ans, il ne reste plus beaucoup de temps avant que le film ne sorte en salles et en version numérique. Pratiquement des héros sera présenté en première dans un nombre limité de cinémas et en numérique en décembre, avec une sortie sur Crackle Plus qui devrait suivre en février 2023.