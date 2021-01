Le film Peaky Blinders se produira après la sixième et dernière saison

Peaky Blinders Le créateur Steven Knight a maintenant confirmé que la série policière à succès de la BBC se terminerait par un film. Il a été récemment révélé que l’émission dans son format télévisé actuel se terminera avec la sixième saison à venir, Knight ayant tease que «l’histoire se poursuivra sous une autre forme». Eh bien, il semble que « l’autre forme » sera un film de Peaky Blinders, quelque chose dont Knight est convaincu que Knight se produira afin de terminer la série comme il l’avait toujours envisagé.

« Covid a changé nos plans. Mais je peux dire que mon plan depuis le début était de terminer Peaky avec un film. C’est ce qui va se passer. »

Knight avait précédemment exprimé son intérêt à conclure la série télévisée du drame policier avec une septième saison, mais malheureusement, la situation actuelle a entraîné des retards continus, ce qui a finalement obligé Knight à terminer une saison plus tôt que prévu. On parle d’un film de Peaky Blinders depuis un certain temps, et bien qu’il n’y ait actuellement aucun détail sur ce que les aventures de long métrage de Tommy Shelby et du gang impliqueront, il est logique de descendre à la racine du film afin d’apporter le histoire à une fin.

Lancé en 2013, Peaky Blinders suit Cillian Murphy dans le rôle de Tommy Shelby, le dangereux chef des Peaky Blinders, un gang criminel basé à Birmingham en 1919. La cinquième saison de l’émission a été diffusée l’année dernière sur BBC One et s’est avérée être la saison la plus populaire de l’émission jusqu’à présent. attirant en moyenne 7 millions de téléspectateurs par épisode.

La série s’est terminée avec Tommy Shelby et le gang dans une position précaire après l’assassinat raté d’Oswald Mosley, avec des fissures dans la famille commençant à se former en raison des ambitions de Michael. Les derniers moments de la finale de la série ont vu Tommy continuer à succomber au traumatisme mental dont il souffre depuis le début de la série, culminant avec lui faisant face à une hallucination de sa femme décédée tout en pointant une arme sur sa tête, apparemment prêt à tirer sur la gâchette.

Le producteur exécutif Caryn Mandabach a récemment lancé la sixième et dernière série en disant: « Cette dernière saison de notre bien-aimé Peaky Blinders va être la meilleure à ce jour. L’étonnante capacité de Steve à être prévoyant sur les événements mondiaux n’a d’égal que sa capacité à faire Tommy Shelby, le personnage le plus indélébile de notre temps. «

La sixième saison de Peaky Blinders est actuellement en production suite à plusieurs retards causés par la situation mondiale actuelle. Alors que les détails sont encore secrets, Knight a précédemment déclaré qu’il plantait des graines dans la saison 5, avec le plan de les poursuivre plus tard, en particulier l’idée « que le fascisme est en marche ».

Peaky Blinders met en vedette une distribution d’ensemble, dirigée par Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle et Finn Cole comme les meilleurs membres tankistes du tristement célèbre gang. Les goûts de Tom Hardy, Sam Claflin et Anya Taylor-Joy devraient tous revenir, avec Boardwalk Empire’s Stephen Graham a également rejoint le casting dans un rôle non divulgué, mais probablement crucial.

Fait intéressant, un film n’est peut-être pas le dernier que nous voyons Peaky Blinders, Knight ayant précédemment révélé qu’il avait été approché pour une version de ballet dérivée et une comédie musicale du West End. Cela nous vient de Deadline.

Sujets: Peaky Blinders Movie