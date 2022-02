Le film Peaky Blinders mettra en vedette Tommy Shelby de Cillian Murphy

Le monde de Peaky Blinders se poursuivra au-delà de la sixième saison à venir avec un film, et le créateur Steven Knight a confirmé que Tommy Shelby figurera. S’adressant à Digital Spy, Knight a révélé que des gens comme Tommy Shelby et son frère Arthur continueraient à faire partie de la Peaky Blinders saga au-delà de la dernière saison, et a même offert quelques détails concernant la direction du film.

« C’est impossible à dire pour le moment. Mais le film – oui. »

En plus d’offrir la première confirmation que Peaky Blinders La saison 6 ne sera pas la dernière fois que nous verrons Cillian Murphy en tant que chef de gang infâme, Steven Knight a taquiné les nouvelles aventures se déroulant dans le monde de Peaky Blinders. Et on dirait qu’il est impatient de continuer à raconter ces histoires pendant un certain temps encore.

« Nous allons faire un film – un long métrage – qui fera avancer le monde, puis une fois que nous aurons fait avancer le monde dans le Second Monde, nous verrons où cela nous mène. C’est maintenant une situation où le monde… vous savez, dans le monde entier, le monde de Peaky, il y a tellement d’énergie, et tellement de fans, et une base de fans si énorme, que vous pensez : ‘Eh bien, continuons.’ Alors nous le faisons. »

Knight a continué à plat sur le Peaky Blinders film, révélant qu’ils sont déjà en pourparlers avec des acteurs pour jouer, avec l’intention sans aucun doute de se diversifier dans des retombées en utilisant à la fois des talents connus et nouveaux.

« Il y a tellement de gens, tellement de grands acteurs, avec qui nous sommes déjà, en quelque sorte, en conversation pour le film, et pour tout ce qui va suivre. Mais je pense que ce que nous voulons faire, c’est continuer à surprendre les gens et continuer à faire émerger de nouveaux talents. Parce que tout est là-bas, et il y a une sorte de cohérence – ce que nous faisons, c’est trouver de très bons acteurs issus d’un milieu ouvrier et raconter cette histoire. C’est ce que nous essayons de faire.

Alors que la nouvelle de Tommy Shelby faisant une apparition dans le Peaky Blinders le film viendra comme un soulagement pour les fans, cela ne devrait pas être trop une surprise. Le film remplacera une septième saison prévue de la série, dont la production devrait commencer en 2023, et est susceptible de conclure l’histoire de Tommy avant de lancer la franchise dans des retombées.

Ainsi, la sixième et désormais dernière série de Peaky Blinders tentera de raconter l’histoire la plus épique à ce jour, couvrant la Seconde Guerre mondiale. « C’était toujours la Grande-Bretagne entre les guerres – comment la leçon d’une guerre n’a pas été apprise et a été répétée », avait précédemment révélé Steven Knight. « C’est aussi la fin de l’empire : nous entrons dans la Seconde Guerre mondiale et à la fin de celle-ci, il n’y a plus vraiment d’empire. Mais j’ai… révisé la portée de ce que c’est. Il ira maintenant dans et au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Parce que je pense juste que l’énergie qui existe dans le monde pour cela, je veux que ça continue, et je veux voir comment cela peut progresser au-delà de cela.





Il a été récemment révélé que Peaky Blinders la saison 6 débarquera sur la BBC le 27 février 2022.





