Le film passionnant de Netflix qui vient de sortir et qui fait déjà fureur

Netflix

Nous connaissons la capacité de Netflix à surprendre le public avec un contenu nouveau et attrayant. Dans ce cas, c’est un film populaire!

©IMDBLe sens de la vie

Netflix est connu dans le monde entier comme le géant du streaming car c’est la plateforme qui a innové et réussi à installer une nouvelle façon de regarder la télévision avec un algorithme qui guide ses utilisateurs en les rapprochant des titres selon leurs goûts et la possibilité de voir le classement avec le contenu le plus choisi par les abonnés du service . En ce sens, un nouveau film est arrivé pour s’imposer comme l’un des favoris du public.

On parle de Le sens de la vie, un drame qui dure près de deux heures et a tout pour émouvoir les spectateurs qui choisissent ce film dont l’intrigue est prête à toucher les sensibilités. Si vous faites partie de ceux qui apprécient un moment de larmes faciles, vous pourrez regarder ce film et vous laisser émouvoir par tout ce qui arrive à son protagoniste : ali spencer.

Un succès sur Netflix

C’est une adolescente belle et populaire à l’aube d’un avenir incroyable. Elle est au sommet de sa carrière en tant que présidente du conseil étudiant, capitaine de l’équipe de football, petite amie du gars le plus sexy de l’école et meilleure amie du groupe de filles soudées. « Article » qui définissent la hiérarchie sociale de leur école. Tout se passe exactement comme prévu jusqu’à ce qu’un accident de voiture la prive de sa mémoire, de son identité et potentiellement de son avenir.

Ensuite, la jeune femme commence un chemin vers une vie plus significative en explorant son intérieur à l’aide d’un livre de poèmes, d’un nouvel ami et de la nécessité d’aller de l’avant, même si ce processus sera plein de moments dramatiques et de la douleur d’avoir perdu le identité qui lui a coûté tant d’années à composer. Ce ne sera pas facile pour Ali et son histoire vous touchera sûrement aussi !

Le film met en vedette Andrea Figliomeni dans Ali Spencer, Winter Andrews dans Cameron, Nicolette Hart dans Julia Spencer, Emma Jessop dans Lexi, Tyler Aser dans Heather, Michael Pavone dans Ethan, Tina Chapman Dacosta dans Tammy et Kayla MacKenzie Stern dans Emily, entre autres. .. autres. Le film est réalisé par Nicolas Debelle et les livres sont en charge du même réalisateur avec Paul Root.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂