LE FILM PASSIONNANT DE HUGH JACKMAN sur LA SANTÉ MENTALE à voir sur PRIME VIDEO

Hugh Jackman joue dans l’un des films de santé mentale les plus excitants en streaming. la connaître.



©IMDBLe film passionnant de Hugh Jackman

Au-delà de ça Hugh Jackman Il est généralement associé aux films d’action en raison de son temps dans Carcajou, dans son répertoire cinématographique, il y a une grande variété de genres. Eh bien, il a joué dans des comédies musicales comme le grand showman ou des drames de guerre comme Australie le film. Et maintenant, l’acteur a de nouveau surpris avec une séquence passionnante.

À cette occasion, Hugh Jackman a joué dans un film dramatique axé sur les soins de santé mentale et l’importance d’accompagner ceux qui, par exemple, souffrent de dépression. Le film en question est Le fils qui a en fait ouvert ses portes plus tôt cette année et brille maintenant sur Prime Video.

La grande preuve en est que, depuis son arrivée chez Prime Video, on parle de Le filsqui fait suite à Le pèrele film qui a valu l’an dernier à Anthony Hopkins un nouvel Oscar. Bien que, cette fois, l’accent soit mis sur un adolescent dépressif qui a une relation compliquée avec ses parents séparés.

Synopsis officiel de The Son :

Un drame qui suit une famille qui lutte pour se réunir après avoir été séparée. The Son se concentre sur Peter, dont la vie trépidante avec son bébé et sa nouvelle compagne, Beth, est bouleversée lorsque son ex-femme, Kate, se présente avec leur fils, Nicholas, qui est maintenant adolescent. Le jeune homme n’est pas allé à l’école depuis des mois et est gênant, distant et colérique. Peter s’efforce de prendre soin de Nicholas comme il aurait aimé que son propre père le fasse. Alors qu’elle jongle entre le travail, son nouvel enfant avec Beth et l’offre de son emploi de rêve à Washington, elle perd de vue comment garder son fils Nicholas dans le présent.

Bande-annonce officielle de The Son :

Distribution de Le Fils :

Hugh Jackman est Peter

Laura Dern est Kate

Vanessa Kirby est Beth

Zen McGrath est Nicholas Miller

Anthony Hopkins est Anthony Miller

Hugh Quarshie est le Dr Harris

