Le film original de Venom a échoué : pourquoi y a-t-il eu une suite ?

in

Le premier film de Venin Il n’a pas eu beaucoup de succès et même les critiques spécialisés l’ont reçu avec de mauvaises critiques. À tel point que sur Rotten Tomatoes, il est accepté à 30% par les spécialistes. Cependant, de nombreux fans ont reconnu l’effort que Tom Hardy mettre à accomplir les papiers de Eddie Brock et le symbiote extraterrestre Venin.

Le premier film a des moments très drôles comme par exemple à chaque fois Eddie et Venom ils interagissent. La première fois que le journaliste entend le symbiote dans sa tête, ce n’est pas gâché. Il est important de noter que les tentatives pour atteindre un bon niveau de comédie dans le film sont efficaces. De la même manière que cela se produit pendant la suite, qui a un meilleur accueil que ce premier opus.

Pourquoi Venom a-t-il eu une suite ?

On dit toujours qu’un film de super-héros sera aussi bon que son méchant. Dans ce cas, la bande originale de Venin présente Émeute, un symbiote avec un agenda dangereux : l’invasion de son espèce sur notre planète. Carnage, le méchant de la suite, a des motivations plus personnelles : il veut éliminer Venin de la même manière que votre hôte Cletus Kasady est obsédé par Eddie Brock.

La vérité est que la première entrée de Venin dans le septième art, il y a beaucoup de choses positives qui ont été renforcées dans le deuxième film : l’humour, l’action et la relation entre Eddie et Venom. Les fans qui ont apprécié le film de 2018 feront sûrement de même avec ce film de 2021. Venom : qu’il y ait un carnage c’est divertissant, agile et ne se prend pas aussi au sérieux que le film original.

Comment se fait-il qu’il y ait eu une suite ? La réponse est un nom propre : Tom Hardy. L’acteur a trouvé un rôle qui lui convenait et a tout laissé dans sa première représentation. Venin il en est passionné. À tel point qu’il faisait même partie des décisions créatives clés de la suite. Non seulement cela, l’interprète ne peut pas attendre Eddie Brock croise ton chemin avec Pierre Parker: Venin vs. Homme araignée. Oui Qu’il y ait un carnage est un succès, il restera peu de temps pour ce crossover établi dans la scène post-générique du film.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂