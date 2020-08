Le film OG X-Men et tout le reste à venir à Disney Plus en août

Disney Plus a été lancé l’année dernière avec la plupart du catalogue arrière de Disney, mais la plate-forme n’a pas encore atteint sa capacité maximale. En plus du contenu original comme les prochains épisodes de Marvel Projet de héros, il existe toute une série de films et d’émissions regroupés sous d’autres services de streaming et licences. Chaque mois, quelques nouveaux titres arriveront sur Disney Plus.

Ce mois-ci apporte quelques remakes en direct à Disney Plus, comme La belle et la Bête avec Emma Watson et Dan Stevens et Alice à travers le miroir. Certains titres pré-MCU Marvel de Fox, tels que X Men (2000) et Les quatre Fantastiques (2005). Nous recevons également un tout nouveau Phineas et Ferb film, plus d’épisodes de Muppets maintenant, et Le plus grand showman.

Disponible le 7 août

Royaumes cachés de Chine

Prince of Persia: Les Sables du Temps

Star Wars Galaxy’s Edge: l’aventure vous attend

Le film Peanuts

UFO Europe: les histoires inédites (S1)

X Men

Image: Studios du XXe siècle

Howard

De Disney: Réalisé par Don Hahn (La belle et la Bête), Howard est l’histoire inédite de Howard Ashman, le brillant parolier derrière les classiques de Disney comme Aladdin, La belle et la Bête, La petite Sirène et créateur de comédies musicales comprenant Petite boutique des horreurs. Présentant des images d’archives inédites, des films et des photographies personnels, ainsi que des interviews avec les amis et la famille d’Howard, le film est un regard intime sur la vie de la légende de Disney, son dynamisme créatif et le processus derrière la musique. Couvrant son enfance à Baltimore, ses années de formation à New York et sa mort prématurée due au sida, «Howard» explore en profondeur son parcours pour devenir le parolier derrière certains des films familiaux classiques les plus appréciés et les plus connus. dans le monde.

Muppets maintenant Épisode 102 – «Fever Pitch»

De Disney: Fozzie Bear a de grandes idées pour Muppets Now, et il n’y a pas de temps comme la date limite pour commencer à lancer! Il a trouvé un public très difficile dans Scooter, qui veut juste terminer le téléchargement de la dernière livraison. Nous voyons le tout premier épisode d’un jeu télévisé que Pepe The King Prawn vient de créer. Le chef suédois essaie de cuisiner une meilleure sauce molé que son concurrent, Danny Trejo. Le Dr Bunsen Honeydew a remplacé Beaker par un nouvel assistant intelligent, et les choses s’enflamment. Miss Piggy et ses invités, Taye Diggs et Linda Cardellini, montrent aux téléspectateurs comment s’en sortir lorsqu’ils partagent le secret pour rester en bonne santé.

Un jour à Disney Épisode 136 – «Ryan Meinerding: directeur créatif de Marvel Studios»

De Disney: Le directeur créatif Ryan Meinerding donne vie aux personnages de Marvel grâce à un design innovant chaque jour. Il n’y a jamais de moment ennuyeux alors que Ryan crée les premiers looks de personnages pour les films de Marvel Studios, notamment Iron Man, Spider-Man, Captain America et plus encore. Des esquisses initiales aux effets spéciaux, Ryan supervise le processus pour amener la prochaine itération de personnages emblématiques à l’écran.

Dimanches de la famille Disney Finale de la série Episode 140 – «Goofy: Pencil Cup»

De Disney: Qui a dit que vous ne pouvez pas être Dingo et organisé en même temps? Pas Amber ou la famille Gubaney, qui se connectent pour travailler sur un métier inspiré de Goofy. Elle leur montrera comment transformer un élément simple du placard en un outil d’organisation amusant qui ne manquera pas de se démarquer. Pendant ce temps, le plus grand défi de tous est peut-être de déterminer quel Gubaney est le plus Dingo!

Pixar dans la vraie vie Épisode 110 – «WALL · E: BnL Pop-up Shop»

De Disney: Lorsque Buy N Large ouvre son premier magasin à New York, les clients affamés ont un avant-goût du futur.

Disponible le 14 août

Sauvetage des animaux en Alaska (S1)

Ant-Man et la guêpe

Image: Marvel Studios

Léopards sauvages de l’Inde

Sauvetage des animaux de la jungle (S1)

Temps de boom de la nature (S1)

Défi gardien de zoo de Sam (S1)

Le monde de Scuba Sam (S1)

Espacées (S1)

TOTS (S1)

TOTS Appel à tous les TOTS (S1)

Le plus grand showman

Chats sauvages de l’Inde (S1)

Zombies 2

Le seul et unique Ivan

De Disney: Une adaptation du livre primé sur un gorille très spécial, Disney’s Le seul et unique Ivan est un conte inoubliable sur la beauté de l’amitié, le pouvoir de la visualisation et la signification du lieu que l’on appelle chez soi. Ivan est un gorille à dos argenté de 400 livres qui partage un habitat commun dans un centre commercial de banlieue avec Stella l’éléphant, Bob le chien et divers autres animaux. Il a peu de souvenirs de la jungle où il a été capturé, mais quand un bébé éléphant nommé Ruby arrive, cela touche quelque chose au plus profond de lui. Ruby est récemment séparée de sa famille dans la nature, ce qui l’amène à remettre en question sa vie, d’où il vient et où il veut finalement être. L’aventure réconfortante, qui se présente à l’écran dans un impressionnant hybride d’action réelle et de CGI, est basée sur le livre à succès de Katherine Applegate, qui a remporté de nombreux prix lors de sa publication en 2013, dont la médaille Newbery.

Muppets maintenant Épisode 103 – «Être nerveux»

De Disney: Joe, le nouveau conseiller juridique de The Muppets, interrompt la livraison prévue de Muppets Now pour annoncer que tout le contenu en streaming doit être examiné par un groupe de discussion. Les choses vont de mal en pis lorsque Scooter rencontre le public de test assigné – les critiques farouches Statler & Waldorf. Le chef suédois collabore avec le chef Roy Choi alors que les deux essaient de préparer un bol de kalbi unique en son genre. Le Dr Bunsen Honeydew et son assistant, Beaker, engagent un livreur de pizza (Al Madrigal) pour explorer la vitesse. Mlle Piggy et ses invités, Linda Cardellini et Taye Diggs, approfondissent le fonctionnement d’une relation saine. L’incroyable jeu télévisé de Pepe The King Prawn présente de nouveaux concurrents, de nouveaux défis, de nouvelles règles et aucune planification du tout.

Camp magique

De Disney: Un groupe de campeurs inadaptés aide un magicien malchanceux à redécouvrir son amour de la magie dans Disney’s Camp magique, une comédie réconfortante sur la joie et la confiance dans l’acceptation de soi.

Un jour à Disney Épisode 137 – «Pavan Komkai: ingénieur de diffusion»

De Disney: Directeur de l’ingénierie de diffusion chez Disney Streaming Services, Pavan «Billy» Komkai explique le processus unique de diffusion de sports en direct sur ESPN + pour les fans du monde entier. Peu importe l’heure de la journée ou le lieu de l’événement, l’équipe des services de diffusion en continu de Disney offre aux téléspectateurs une couverture de haute qualité de divers événements sportifs chaque jour.

Bizarre mais vrai Première Épisode 301 – «Dinosaures»

De Disney: Saviez-vous qu’il y a plus d’étoiles dans l’univers que de grains de sable sur toute la planète?! Si étrange! La nouvelle saison de National Geographic de “Weird But True!” sur Disney + devient encore plus étrange! Les animateurs et éducateurs pour enfants Charlie Engelman et Carly Ciarrocchi accueillent la troisième saison de la série primée aux Emmy Awards, et cette fois, ils se lancent dans des aventures encore plus imaginatives et étranges pour révéler des faits surprenants et intéressants sur le monde. Situé à la fois en studio et sur le terrain, le film primé «Weird But True!» intègre un mélange d’art et d’artisanat, de faits incroyables et d’exploration de la vie réelle. Cette saison de 13 épisodes comprend des apparitions hebdomadaires d’invités du célèbre astrophysicien Michio Kaku et des photographes et explorateurs de Nat Geo, dont Anand Varma, et professeur et fondateur de SciStarter Darlene Cavalier. Qu’il s’agisse de chasser des fossiles de dinosaures, de faire de la randonnée sur des volcans ou de voler des avions, le duo scientifique Charlie et Carly inspire les enfants à se passionner pour le monde qui les entoure.

Les hôtes Charlie Engelman et Carly Ciarrocchi n’ont pas de billets pour la première du film de leur actrice préférée, mais leurs amis en ont. La quête de Charlie et Carly pour se rendre à la première de l’Alabama Cones les emmène dans un voyage fascinant vers le monument national des dinosaures. Là, ils élaborent un plan avec un paléontologue pour «déterrer» la pâte.

Disponible le 21 août

Retour sur le Titanic

La belle et la Bête

Photo: Walt Disney Studios

Mars: un jour sur la planète rouge

Muppets maintenant Épisode 104 – «Mode veille»

De Disney: Scooter se réveille avec horreur pour découvrir que ses nuits blanches ont finalement eu raison de lui, et il n’a que 30 minutes pour télécharger Muppets Now. Avec l’horloge qui tourne et ses paupières tombantes, Scooter fait appel à Animal pour l’aider à rester éveillé. Le Dr Bunsen Honeydew et son assistant, Beaker, mènent une série d’expériences vibratoires à l’aide d’un ordinateur solitaire et obsolète. Le chef suédois découvre les secrets de Spaghetti Carbonara en regardant son concurrent, Giuseppe Losavio. Miss Piggy s’assoit avec Aubrey Plaza pour mener une fabuleuse interview en tête-à-tête. Plus tard, elle cherche le numéro un alors qu’elle se concentre sur les soins personnels avec les invités Linda Cardellini et Taye Diggs.

Un jour à Disney Épisode 138 – «Heather Bartleson: Services de vacances»

De Disney: En tant que coordonnatrice principale des installations pour les services de vacances, Heather Bartleson contribue à apporter l’esprit des vacances à Disney. Des parcs, des centres de villégiature, des compagnies de croisière et plus encore, Bartleson travaille toute l’année pour s’assurer que l’équipe des services de vacances a tout ce dont elle a besoin pour créer des environnements sur le thème des vacances qui plongent les clients et créent des moments de vacances magiques.

Bizarre mais vrai Épisode 302 – «Parcs nationaux»

De Disney: Pour protéger ou profiter? Les hôtes Carly et Charlie ont deux plans très différents pour l’arrière-cour et ne parviennent pas à s’entendre. Carly pense que les arrière-cours doivent être appréciées et Charlie pense qu’elles devraient être protégées. Une visite avec des gardes du parc du parc national de Yellowstone pourrait bien aider à régler le débat entre Carly et Charlie.

Disponible le 28 août

Alice à travers le miroir

Les quatre Fantastiques (2005)

Phineas et Ferb le film: Candace contre l’univers

De Disney: Les demi-frères Phineas et Ferb, leur sœur aînée Candace, Perry the Platypus et le gang de Danville sont de retour ensemble dans Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe, une aventure animée hors de ce monde de Disney Television Animation. Produit par Dan Povenmire et Jeff «Swampy» Marsh (créateurs et producteurs exécutifs de la série primée aux Emmy Awards «Phineas and Ferb»), le film se concentre sur Phineas et Ferb alors qu’ils partent à travers la galaxie pour sauver Candace, qui après avoir été enlevée par des extraterrestres, trouve une utopie dans une planète lointaine, libre de petits frères embêtants.

Muppets maintenant Épisode 105 – «Le facteur informatique»

De Disney: Chip the IT guy installe une mise à niveau de l’ordinateur surchargé de Scooter au moment où Scooter commence à télécharger le dernier épisode de Muppets Now. Le scooter doit travailler rapidement pour que tout soit en place avant que le redémarrage dur n’entre en vigueur. Miss Piggy fait un voyage à travers le thème du voyage avec les invités Linda Cardellini et Taye Diggs. Pepe The King Prawn invente un nouveau jeu télévisé sur place, et les concurrents font de leur mieux pour suivre. Uncle Deadly démontre le drame, les disciplines et le danger du combat sur scène pour Walter, fan de Muppet. Le Dr Bunsen Honeydew met la pression sur son assistant, Beaker, avec une expérience de presse hydraulique qui nécessite une touche personnelle

Un jour à Disney Épisode 139 – «Eric Baker: directeur créatif d’Imagineering»

De Disney: Entrez dans Star Wars: Galaxy’s Edge avec Walt Disney Imagineer & Creative Director Eric Baker alors qu’il aide à créer ce nouveau pays passionnant. Qu’il s’agisse de parcourir le monde à la recherche d’accessoires ou de superviser des installations plus grandes que nature, Eric réinvente constamment la façon d’améliorer l’expérience des clients du parc afin qu’ils soient émerveillés chaque fois qu’ils entrent dans de nouvelles terres et attractions.

Bizarre mais vrai Épisode 303 – «L’agriculture»

De Disney: Charlie et Carly tiennent un stand de fruits et légumes à l’extérieur du siège, mais ces derniers temps, ils vendent leurs récoltes plus vite qu’ils ne peuvent les cultiver. Carly a l’idée de transformer le jardin en ferme, mais ils n’ont pas assez d’espace pour faire pousser tout ce dont ils ont besoin à l’extérieur. Elle emmène Charlie en voyage dans une ferme verticale intérieure à New York pour découvrir de nouvelles possibilités d’agriculture!