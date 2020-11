Le film Netflix Time Travel de Ryan Reynolds obtient Jennifer Garner et Zoe Saldana

Netflix reste dans l’entreprise Ryan Reynolds avec un autre nouveau film. Le projet Adam est en préparation au service de streaming, avec Jennifer Garner (Alias, Menthe poivrée) et Zoe Saldana (gardiens de la Galaxie, Avatar) devrait jouer aux côtés de Reynolds. De plus, Reynolds se réunira avec le réalisateur Shawn Levy sur le projet. Les deux ont déjà travaillé ensemble sur l’action / la comédie Guy gratuit, qui devrait sortir en salles l’année prochaine.

Selon plusieurs rapports, Ryan Reynolds jouera le rôle principal dans Le projet Adam. Le film est centré sur un homme qui est obligé de voyager dans le temps pour obtenir de l’aide de lui-même âgé de 13 ans. En chemin, ils rencontrent leur père, qui a le même âge que le personnage de Reynolds dans le présent. Jennifer Garner est sur le point de jouer la maman du personnage de Reynolds. Zoe Saldana, quant à lui, jouera sa femme, qui se trouve être un pilote de chasse. Jonathan Tropper (C’est là que je te laisse) écrit le dernier brouillon du scénario. Une ébauche précédente a été écrite par Mark Levin, Jennifer Flackett et TS Nowlin.

Ryan Reynolds produira via sa société de production Maximum Effort. Skydance est également impliqué dans la production, tout comme Shawn Levy 21 Laps. Dan Levine, Dan Cohen, George Dewey, Patrick Gooing, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Mark Levin et Jennifer Flackett sont à bord en tant que producteurs exécutifs. Skydance s’est précédemment associé à Netflix sur La vieille garde et 6 Souterrain, qui a également présenté Reynolds. le Dead Pool l’acteur devrait également apparaître dans le thriller de Netflix Avis rouge aux côtés de Dwayne Johnson et Gal Gadot. Shawn Levy a également noué un partenariat fructueux avec la société, travaillant comme l’un des créatifs clés de la série à succès. Choses étranges.

Un autre élément important de Le projet Adam est qu’il s’agit du premier projet produit dans le cadre de l’initiative d’effort de groupe. Annoncé plus tôt cette année, il s’agit d’un programme de diversité et d’inclusion autofinancé. L’effort maximal de Reynolds et la société B for Effort de Blake Lively sont à l’origine de cette initiative. L’objectif est de donner aux personnes de couleur de tout âge la chance de travailler et d’apprendre sur les productions de Reynolds. Il y a eu une poussée majeure pour la diversité et l’inclusion à Hollywood ces dernières années. Reynolds et Lively, qui sont mariés, ont joué un rôle actif pour que cela se produise.

Ryan Reynolds est devenu l’une des stars les plus demandées ces dernières années. L’acteur a tourné Dead Pool en une franchise d’un milliard de dollars et capitalise depuis. Il travaille toujours sur Deadpool 3, qui est sur un terrain quelque peu incertain depuis la finalisation de l’accord Disney / Fox. Reynolds travaille également sur un Indice refaire et une nouvelle prise sur chant de Noël. Reynolds a deux suites, Les Croods: un nouvel âge et Garde du corps de la femme du tueur à gages sur le chemin aussi. Il n’y a pas encore de mot sur quand Le projet Adam commencera la production. Cette nouvelle avait déjà été rapportée par The Hollywood Reporter.

Sujets: Le projet Adam