Le film Netflix terrifiant de seulement 85 minutes qui balaie en ce moment

in

Netflix

L’horreur est un genre qui suscite toujours l’intérêt des publics du monde entier et Netflix a su en tirer parti avec un film efficace. Attention!

© GettyNetflix

Netflix C’est une plateforme qui sait reconnaître les intérêts et donner à ses abonnés ce qu’ils recherchent. En ce sens, le genre d’horreur a prouvé à maintes reprises qu’il avait un public captif important, qui va toujours prêter attention aux nouveaux titres pour les effrayer et passer un moment spécial devant la télévision (ou l’appareil qu’ils choisissent !). La géant du streaming capitalisé sur cet intérêt avec un film très spécial.

Le film en question est l’attrape-rêves qui ne dure que 85 minutes et est parmi les plus regardés de Le géant du streaming Actuellement. La bande a réussi à susciter un intérêt significatif chez les abonnés de la plateforme qui lui ont dit « Oui » à cette alternative proposée par Le N rouge qui sait bien quels sont les intérêts de son public.

De quoi s’agit-il l’attrape-rêves? Gail est obligée d’accepter Josh, son nouveau beau-fils, dans une maison de campagne isolée. Après avoir volé un talisman maléfique à un mystérieux voisin, Josh rêve sinistrement de sa mère décédée, qui ordonne au jeune homme d’assassiner sa belle-mère. Lorsque le père de Josh revient, lui et Gail soupçonnent que leur fils était possédé par un ancien esprit sanguinaire.

Le Dreamcatcher est un phénomène sur Netflix

Quel est le curieux attrape-rêves qui apparaît dans le film ? Ils sont généralement faits à la main et consistent en un cercle en bois sur lequel des fils sont tissés pour former un motif en réseau. Nous ne pouvons pas oublier ses plumes classiques qui pendent de cet ornement qui, selon les anciennes croyances, sert à filtrer les rêves des gens, ne laissant passer que ceux qui sont « bons ». L’origine de cet artefact provient de la culture amérindienne connue sous le nom d’Ojibwa.

Dans le film sorti par Netflix le capteur de rêves que le petit Josh vole, avec l’intention d’arrêter les cauchemars qui le traquent, finit par attirer quelque chose de bien pire dans la vie du garçon qui deviendra un danger pour lui et ceux qui l’aiment le plus. Un complot plein de terreur qui a réussi à convaincre les abonnés de Netflix pour faire de ce film un autre succès de Le N rouge.

l’attrape-rêves est réalisé par Kerry Harris d’après un scénario du même cinéaste aux côtés de Dan V. Shea. Le casting du film comprend Radha Mitchell comme Gail, Henry Thomas comme Luke, Finlay Wojtak-Hissong comme Josh, Lin Shaye comme Ruth, Jules Willcox comme Becky et Joseph Bishara comme Night Hag. Le film est arrivé Netflix le 11 août 2022 et comme nous l’avons souligné précédemment, il est devenu l’un des contenus les plus consultés sur la plateforme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂