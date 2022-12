Le film Netflix romantique qui vous fera croire à l’amour

NETFLIX

Une production pure romance se positionne comme la plus vue sur la plateforme de streaming. Découvrez de quoi il s’agit et pourquoi vous devriez le voir !

© IMDbLe film romantique de seulement 90 minutes qui fait fureur sur Netflix.

le catalogue de Netflix propose des films et des séries sans fin encadrés dans différents genres. Et bien que parmi les tendances de la plateforme de streaming, il y ait généralement des productions de comédie et d’action, cette fois un bande romantique Il est arrivé à conserver la position du plus regardé. Bien qu’il ait eu sa première en 2021il se positionne aujourd’hui dans le classement des temps forts de la semaine et c’est pourquoi vous ne pouvez pas le manquer avant la fin de l’année.

Le long métrage en question s’intitule les couleurs de l’amour et a une adresse Bradley Walsh et scénario de Émilie d’or. Contrairement à d’autres productions, ce film canadien est recommandé à tous les publics -sans limite d’âge- et peut être vu en famille. C’est qu’il s’agit d’une fiction où l’optimisme, le drame et la romance se conjuguent à parts égales. Découvrez de quoi il s’agit !

Synopsis des couleurs de l’amour :

Taylor Harris, le protagoniste de cette histoire, est un bibliothécaire qui s’est soudainement retrouvé au chômage. C’est pour cette raison qu’il décide de retourner dans sa petite ville natale du Montana. À son arrivée, il découvre que l’hôtel de son frère est sur le point d’être rénové par le magnat Joel Sheehan. Et, bien qu’au début elle semble refuser, tout se complique lorsqu’elle tombe amoureuse de son ennemi.

Bande-annonce de Les Couleurs de l’Amour :

Distribution des couleurs de l’amour :

Jessica Lowndes comme Taylor

Chad Michael Murray dans le rôle de Joel

Dennis Andrews comme Craig

Michael Brown comme Ray Dixon

Jenny Burke comme Linda

Delia Lisette Chambers comme Zoé

Complétez le casting :

Darlene Cooke comme Joyce Calvin

Andrea Davis comme Phyllis Jones

Moni Ogunsuyi comme Christine

Erika Prévost comme Samantha Wild

Bart Rochon comme Hal

William Sanders comme Dr George Sadler

