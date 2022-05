Le film Netflix réconfortant de 95 minutes réalisé par une femme

in

Si vous aimez les films comme À propos d’un garçon Oui haute fidélitédans cet article nous vous donnons une option idéale à voir durant ce week-end dans le catalogue Netflix.

© GettyNetflix a un film idéal à partir de 2010.

Vous cherchez un film pour profiter de ce week-end? Nous avons une proposition idéale pour vous de voir directement à partir du catalogue de Netflixqui ne dure qu’une heure et demie et que vous pourrez apprécier si vous aimez les fictions comme Haute fidélité Oui À propos d’un garçon. Il s’agit d’une production qui a plus de dix ans et qui a été nominée pour trois prix de L’Académiebien qu’il ne puisse en garder aucun.

Si vous consultez le catalogue de Netflix vous pouvez trouver le film Une éducation (traduit sur le marché latino-américain par Un enseignement de la vie). C’était le film le plus connu réalisé par le réalisateur danois Scherfig solitaire et est né d’un scénario écrit par Nick Hornby, responsable des histoires derrière les films mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, Hornby il fonctionnait comme la personne chargée d’adapter une œuvre et n’était pas responsable de l’idée originale.

Un enseignement de la vie est un film mettant en vedette Carey Mulligan et Peter Sarsgaardoù vous trouverez également des actrices de la stature de Rosamund Pike et Alfred Molina. L’histoire se concentre sur Jennyune jeune femme qui, bien qu’ayant grandi dans une auberge sans les meilleures opportunités, a pu tout donner et a eu l’opportunité d’être l’une des étudiantes de la prestigieuse université d’Oxford.

Le film sorti en 2009 était basé sur les mémoires que le journaliste britannique Lynn Barbier transformé en un article autobiographique qui a été publié dans Granta Magazine. Les événements se déroulent dans les années 1960, lorsque Jenny commencer à avoir une relation avec David, un homme qui a presque vingt ans de plus qu’elle. Le film est sorti en le festival du film de Sundance et a reçu des nominations pour le meilleur long métrage candidat, la meilleure actrice et le meilleur scénario adapté en les oscars de l’année suivante.

+ Qu’est-il arrivé à la haute fidélité

Oui de Nick Hornby nous parlons, il convient de mentionner ce qui fut l’une de ses meilleures œuvres, Haute fidélité. Première vedette John Cusack et créé en l’an 2000, a ensuite été adapté en série par Hulu et avec l’importance de Zoé Kravitz. Malgré les critiques favorables qu’il a reçues et la manière pleine d’esprit avec laquelle il a réussi à mettre son histoire à jour, Hulu a décidé d’annuler cette production qui pour le moment n’a pas trouvé d’autre plateforme pour continuer son histoire.

