Le film Netflix qui a réalisé le record d’audience aux États-Unis selon Nielsen

Le service de diffusion en continu Netflix Elle compte de multiples titres qui atteignent une certaine popularité auprès de ses millions d’abonnés, mais ce sont surtout les séries qui se positionnent parmi les favoris. Les films, quant à eux, ont moins d’attrait et n’assurent pas une continuité dans les classements. Cependant, ces dernières semaines, il a été annoncé que Plus ils tombent Il est monté au sommet et un autre long métrage a répété son chemin.

Les données suivantes sont offertes par le mesureur d’audience Nielsen, qui publie chaque semaine les chiffres de ce que les téléspectateurs américains ont vu à la télévision et sur les plateformes Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV + et Hulu TV. Comme ces entreprises ne publient pas régulièrement les chiffres, le rapport a près d’un mois de retard.

+ Le film le plus regardé sur Netflix US

Selon le nouveau rapport de Nielsen, le contenu le plus choisi par les utilisateurs de Netflix entre le 8 et le 14 novembre était un film. Il s’agit de alerte rouge, avec 1 843 millions de minutes jouées, une étape qui était prévisible dans la précédente, puisque quelques heures après son lancement, il a été annoncé qu’elle avait la meilleure journée d’ouverture de l’histoire de la plateforme.

Le film sorti le 5 novembre avait un grand trio de stars telles que Dwayne « The Rock » Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, le succès était donc assuré. En outre, ils présentaient une intrigue de comédie d’action centrée sur John Hartley, un agent d’Interpol qui n’a d’autre choix que de faire équipe avec Nolan Booth, un voleur d’art notoire, dans le but de faire équipe pour capturer un autre voleur nommé Sarah. .

En dehors de Netflix, les classements suivants sont pour Disney + avec deux autres films : Shang-Chi et la légende des dix anneaux, avec 1 072 millions de minutes regardées, et Croisière dans la jungle, avec également The Rock, avec 908 millions de minutes. Le reste des Nielsen Top Views est complété par Cocomelon (812 millions), Narcos : Mexique (769 millions), Vous (675 millions), Aimer fort (646 millions), Seinfeld (629 millions), Grande bouche (598 millions) et Le grand salon britannique de la pâtisserie (576 M).

