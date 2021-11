Le film Netflix qui a connu un terrible échec à sa première et est désormais le plus regardé

Les plateformes de streaming Ils sont une arme à double tranchant : tout comme ils peuvent valoriser un produit et l’amener au sommet en étant l’un des le plus regardé dans le monde, plusieurs fois les séries ou les films sont perdus dans le catalogue et sont introuvables. Quelque chose comme ça s’est produit avec une bande qui a eu sa première en 2019 et a été un terrible échec Au box-office. Cependant, son arrivée à Netflix Il y a quelques temps, petit à petit, il a réussi à grimper et à se positionner parmi les 10 plus regardés du moment.

Il s’agit de Tu es à moi, appelé à l’origine Seulement le mien. Dirigée par Michel Civille et écrit par Matt Jeune, cette Thriller en francais Il met en scène une jeune femme en couple avec un charmant policier de sa ville. Mais quand il s’y attend le moins, tout tourne au cauchemar : il devient de plus en plus contrôlant et obsessionnel. Et bien que son partenaire soit protégé par son uniforme, elle est impuissante dans ces circonstances.

Amber Midthunder, Brett Zimmerman et Chris Browning Ils dirigent le casting qui est complété par les performances de Walter Fauntleroy, Claudia Ferri, Lorenzo James Henrie, Ellen Wroe, Ashley Holiday Tavares, Nancy Linehan Charles et Jonna Walsh. Ils sont tous chargés de raconter l’histoire de Juie Dillon et David dans ce drame. inspiré par les événements de la vie réelle de Laura Kucera.

Bien qu’elle ne soit pas basée à 100 % sur ces événements, la vérité est que la bande prend comme déclencheur le les femmes qui ont été victimes de leurs partenaires. Dans ce cas, celui d’une jeune femme qui en 1995, elle a été kidnappée et abattue par son ex-petit ami à qui il avait déjà imposé un périmètre d’interdiction de séjour. Et même s’il n’était pas policier – comme le reflète Tu es à moi sur Netflix – après avoir été laissée inconsciente pendant quatre jours dans un fossé, elle a appelé les autorités pour signaler tout ce qu’elle avait fait.

Cela signifie que le film a pris ses propres pouvoirs pour mener l’histoire de la manière la plus intéressante et la plus prudente. Le tout sans perdre de vue qu’il s’agit d’un produit qui cherche à être vu et, par conséquent, doit avoir toutes les épices : de la tension, une intrigue intéressante et un casting capable d’exécuter parfaitement l’histoire.

