Le film NETFLIX POLICE le plus regardé MAINTENANT qui vous attrapera

Ce film avec Mark Wahlberg est dans le Top 10 sur Netflix en ce moment. Pourquoi fait-il fureur sur la plateforme de streaming ?

© IMDbMark Wahlberg joue dans le film le plus regardé sur Netflix.

Le contenu original de Netflix Ils parviennent toujours à occuper les premières places dans le classement le plus vu. C’est qu’il s’agit de productions spécialement conçues pour l’écran de la plateforme de streaming. Cependant, à certaines occasions, il existe des exceptions et les films sortis il y a des années se positionnent désormais comme les plus reproduits.

C’est le cas de jour de l’attentatla bande sortie en 2016 sous la direction de Pierre Berg et le scénario de Matt Cook et Joshua Zetumer. basé sur le livre Boston fort de Casey Sherman et Dave Wedge, jour des patriotes -comme il est intitulé à l’origine- a su être un succès lors de son année de lancement. Pourtant, il a fallu attendre cette semaine pour que la fiction arrive en tête du Top 10 sur Netflix.

+ De quoi parle le jour de l’attaque

Aussi traduit par jour des patriotess, c’est un film aux accents dramatiques et policiers qui se déroule dans l’attentat du marathon de Boston. Son protagoniste est Tommy Saunders, un sergent de police réticent qui doit servir à cet endroit contre son gré. De façon inattendue, il finira par faire partie d’une équipe révélatrice.

C’est que maintenant il fait équipe avec Richard DesLauriers, un agent spécial du FBI, et il est prêt à aider non seulement les survivants et les premiers intervenants, mais aussi les enquêteurs. Contre la montre, la police va finir par collaborer pour retrouver les responsables de cette attaque choquante qui a secoué la capitale du Massachusetts.

+ Le casting de Jour de l’attaque

Pendant 2 heures et 13 minutes, jour de l’attentat présente une distribution complète avec en tête d’affiche Mark Wahlberg dans le rôle principal et avec les performances de JK Simmons, John Goodman, Kevin Bacon et Michelle Monaghan. Alex Wolff, Themo Melikidze, Michael Beach, Vincent Curatola et James Colby font également partie du casting dans des seconds rôles.

