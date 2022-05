Le film Netflix non original avec Blake Lively qui triomphe sur la plateforme

Netflix

Un film mettant en vedette Blake Lively a rejoint Netflix et fait déjà des vagues parmi les abonnés de la plateforme. Regardez ce que c’est !

© GettyLe film Netflix non original avec Blake Lively qui triomphe sur la plateforme.

Blake Lively Elle est devenue l’une des personnes les plus commentées de la semaine dernière, après son passage à l’édition de cette année du Met Gala, où elle portait une robe qui n’a cessé de recevoir des mots positifs et a captivé le monde entier. Apparemment, sa fureur continue, puisqu’un film la mettant en vedette est l’une des tendances du moment dans le service de streaming Netflix.

L’actrice, également connue pour être l’épouse de Ryan Reynolds, est devenue célèbre pour son rôle de Serena Van der Woodsen dans la série une fille bavarde et a été plusieurs fois lauréat des Teen Choice Awards. Actuellement, il est en pré-production de Le Making Of, Proxy Oui Le secret du mariétant ses premiers emplois depuis 2020 quand il a joué dans La section rythmique.

Le rythme de la vengeancecomme on l’appelait en Amérique latine, a été ajouté au catalogue Netflix dans les premiers jours de mai et fait déjà partie des films les plus regardés sur la plateforme. Il s’agit d’une adaptation du roman homonyme de Mark Burnell, qui a écrit le scénario et travaillé avec le réalisateur Reed Morano. Il a été créé en février 2020 aux États-Unis et a obtenu un montant brut de 5 898 010 millions de dollars.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Stéphanie Patrick a subi la perte de sa famille dans un accident d’avion. Lorsqu’elle découvrira que l’accident n’en était pas un, sa colère trouvera un nouveau sens dans sa vie et elle entrera dans une mission dangereuse pour tenter de découvrir la vérité et la venger. famille « . tu verras Animé méconnaissable avec un nouveau look, accompagné d’un casting composé de Jude Law, Sterling K. Brown, Daniel Mays, Raza Jeffrey et Nasser Memarziaentre autres.

Le côté négatif du film se retrouve dans sa critique : sur Rotten Tomatoes, il a une note de 29%, basée sur 129 avis, tandis que sur Metacritic, il maintient un score de 45/100.. Cependant, le public a fait la sourde oreille et a apprécié Le rythme de la vengeancedésormais disponible sur la plateforme Netflix.

