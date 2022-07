Le film Netflix non original avec Adrien Brody qui a battu Persuasion

Netflix

Persuasion est l’une des dernières grandes sorties de Netflix, mais en Amérique latine, le public a opté pour un film non original avec Adrien Brody.

©NetflixLe film Netflix non original avec Adrien Brody qui a battu Persuasion.

le service de streaming Netflix Il dispose d’un large catalogue de productions, dont les originaux ont largement gagné du terrain sur le reste, faisant partie d’une mesure d’entreprise et face à une concurrence constante pour les droits de distribution. Cependant, ils maintiennent également des titres qui ne sont pas les leurs, mais réussissent ostensiblement à se mettre devant le public, comme cela vient de se produire avec le public en Amérique latine.

L’une des sorties les plus remarquables du mois a été Persuasion, le film réalisé par Carrie Cracknell et interprété par Dakota Johnson, d’après le roman de Jane Austen. Au-delà des attentes, la réalité est qu’il n’a pas reçu les meilleures critiques et a clairement influencé l’opinion des téléspectateurs, car ce n’est plus le film préféré des pays latins et actuellement le plus regardé est Nettoyer ou aussi connu sous le nom passé violent.

Ce film, sorti en 2021, est réalisé par paul suley et il a Adrien Brody dans le rôle principal, ainsi qu’au générique du scénario avec le réalisateur. C’est un thriller qui a été ajouté au catalogue de la plateforme le week-end dernier et, selon un récent rapport de FlixPatrolest le plus vu dans Argentine, Brésil, Équateur, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay. Alors que dans le reste des pays, il reste à la deuxième place.

De quoi parle ce long métrage qui fait fureur actuellement ? Sa prémisse est centrée sur la décharge Nettoyer, qui est tourmenté par une vie passée et essaie de la changer pour une vie paisible de rédemption totale pour ses actions. Mais quand ses bonnes intentions le désignent comme la cible d’un caïd local, l’homme incarné par Adrien Brody est contraint d’accepter la violence de son passé.

En plus de Adrien Brodyau casting vous trouverez également Glenn Fleshler, Richie Merritt, Chandler DuPont, Michelle Wilson, John Bianco, Dinora Walcott, Pat Buck, Aaron Callahan, Michael Callahan, Sonia Conlin et Gerard Cordero, entre autres. Les critiques reçues étaient mitigées, mais Nettoyer a fait suffisamment de mérites pour être actuellement l’un des titres les plus regardés de Netflix dans la région.

