Le film Netflix le plus regardé au monde en novembre 2021

Décembre vient de commencer pour le service de streaming Netflix avec de nouvelles premières de séries déjà disponibles dès aujourd’hui, ainsi que les films annoncés. On vous avait déjà dit quelle émission avait été la plus choisie par les abonnés de la plateforme au mois de novembre et maintenant on se concentre sur le long métrage avec la plus forte audience dans le même temps. Lequel?

Le onzième mois de l’année était arrivé avec tout avec le lancement de Le plus dur sera la chute, un western avec Regina King. D’autre part, Aimer fort cela a également surpris en restant parmi les considérations des utilisateurs, ainsi que princesse échange 3 et Tic, Tic… BOUM !, le long métrage mettant en vedette Andrew Garfield, qui joue Jonathan Larson. De grandes premières qui ils ont été dépassés par un autre qui avait les ingrédients nécessaires pour le faire.

+ Le film le plus regardé sur Netflix en novembre 2021

Lorsque vous avez de grandes stars dans le casting, il est presque impossible d’échouer. C’est pourquoi ce fut le cas avec alerte rouge, qui se positionne comme Le film Netflix le plus regardé en novembre. Célébrités Dwayne « The Rock » Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds fait équipe pour cette aventure sur un agent d’Interpol qui n’a d’autre choix que de faire équipe avec le plus grand voleur d’art de tous les temps pour capturer le criminel le plus recherché d’aujourd’hui.

Ce long métrage est officiellement arrivé en streaming le 12 novembre et quelques jours plus tard, il a été confirmé que a réalisé la meilleure ouverture au public de l’histoire pour une première, dépassant largement les attentes soulevées par le producteur. Reste à savoir s’il surpasse la note obtenue par Le jeu du calmar, avec 142 millions de vues au cours de ses 30 premiers jours, mais il sera sûrement très proche de ce nombre en raison de la fureur générée.

Le succès retentissant de alerte rouge a cédé la place au réalisateur et scénariste Rawson Marshall Turber pour réfléchir à futures suites, bien qu’il ait également assuré qu’il n’y a pour le moment rien d’officiel de la part de Netflix. Avec ce film en tête du mois, le Top 3 se complète avec Armée de voleurs, de l’univers créé par Zack Snyder, et avec Aimer fort, l’une des grandes surprises de novembre. Voici le classement complet !

