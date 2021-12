Le film Netflix le plus populaire de l’année

2020 a été une année inoubliable pour toute industrie et Netflix c’est l’une des entreprises qui a le plus souffert. Pendant plusieurs mois, il n’a pas pu renouveler les saisons de ses séries, films en avant-première ou certaines fictions qu’ils avaient prévues. Cependant, ce 2021 était complètement différent et, au fur et à mesure que les cas de COVID 19 diminuaient, toutes les équipes de la plateforme ont réussi à terminer leur travail.

A tel point qu’il faut noter que cette année Netflix il a attiré toute l’attention grâce à l’incroyable catalogue qu’il a présenté. Mois après mois, ils renouvellent leur bibliothèque avec de nouvelles productions dont de nombreux longs métrages. Alors que certains n’étaient pas originaux sur la plate-forme, il y en a d’autres qui ont été et la plupart ont connu un énorme succès dans le monde entier.

Cependant, il convient de noter qu’il y en a un qui, pour l’instant, est devenu le film le plus populaire de l’année. Netflix avait de grands bijoux à son actif ce 2021 comme Gentille fille, Comme c’est dur l’amour ou Le pouvoir du chien, mais sans aucun doute celui qui les a tous dépassés était alerte rouge. Ce film a fait sa première sur le géant du streaming le 5 novembre et, pendant plusieurs semaines, il s’est classé premier sur la liste des plus regardés.

Avec The Rock, Ryan Reynolds et Gal Gadot, alerte rouge Il a attiré toute l’attention pour le simple fait que c’était l’un des films les plus ambitieux de l’année. De plus, les performances des trois stars hollywoodiennes étaient dignes d’admiration tant chacune d’entre elles a réussi à se démarquer par la personnalité de son personnage. La mise en scène, les performances et, même, l’intrigue avec une tournure inattendue étaient quelques-uns des points en faveur de ce film.

Le résumé officiel de alerte rouge Il dit: « Interpol émet une alerte rouge et John Hartley, le meilleur profileur du FBI, est l’agent affecté à l’affaire. Sa traque internationale l’emmène au centre d’un cambriolage risqué dans lequel il doit faire équipe avec le plus grand escroc, Nola Booth, pour attraper le voleur d’art le plus recherché sur terre, l’évêque.”. Un film qui a sans aucun doute dépassé toutes les attentes des fans et de la société et prend bien le titre du plus populaire.

