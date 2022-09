Le film Netflix dramatique avec Zendaya de seulement 1 heure 46 minutes

NETFLIX

L’actrice de Spider-Man fête aujourd’hui ses 26 ans au milieu d’un présent plein de succès. Découvrez en quoi consiste ce projet qui réunit l’équipe d’Euphoria.

©IMDBZendaya joue dans un film dramatique sur Netflix.

Joyeux anniversaire Zendaya ! L’actrice la célèbre aujourd’hui 26 ans et, même si un immense avenir l’attend, elle peut être fière de tous les projets qu’elle a intégrés jusqu’à présent. Certains des plus importants ont probablement été euphorie -ce qui l’a amenée à remporter un Emmy Award- ou homme araignée, où elle a rencontré son grand amour Tom Holland. Cependant, il a également joué dans un film dramatique que peu de gens connaissent : il s’intitule Malcom et Mariefait partie du catalogue de Netflix et ça dure tout seul 1 heure et 46 minutes.

Avez-vous apprécié le travail de Zendaya dans le rôle de Rue Bennett dans la série pour adolescents de HBO Max ? Alors cette proposition sera idéale pour vous. C’est que, même si elle met en jeu un côté très différent de celui de cette jeune femme qui lutte contre ses addictions, elle répète un duo très spécial. Sorti en février 2021, le film a été réalisé par Sam Levinsoncréateur, scénariste et réalisateur de euphorie.

En tout cas, bien qu’il rassemble une équipe très similaire, il n’est pas question ici de réseaux sociaux, de drogue ou de liens conflictuels. Au contraire, Malcom et Marie tourne autour d’une romance entre un cinéaste et sa petite amie, qui rentrent chez eux après avoir assisté à une première de film. Bien qu’il pense que ce sera un film flatté par le public et la critique, c’est alors que commencent à apparaître certaines révélations qui mettent à l’épreuve la solidité de leur amour.

Zendaya n’est pas seule : alors qu’elle donne vie à Marie Jones, Jean-David Washington est chargé de se faire passer pour Malcolm Elliot. « Avec le directeur de la photographie Marcell Rev, Levinson crée un film tout à fait unique, une ode aux grandes idylles d’Hollywood, ainsi qu’une sincère expression de foi dans l’avenir du secteur.», assure le synopsis officiel disponible sur Netflix. Cependant, sa qualité audiovisuelle n’est pas exactement ce qui frappe le plus dans cette proposition.

à quoi revient Malcom et Marie L’une des alternatives les plus intrigantes du catalogue est le fait que son réalisateur a écrit le scénario en seulement six jours. C’était lors d’une pause dans le tournage de la deuxième saison de euphoriequand le duo a commencé ce projet qui était enregistré secrètement au milieu de la pandémie de coronavirus en 2020. De cette manière, des protocoles stricts ont été suivis qui l’ont postulé comme l’une des grandes premières lorsque le monde du divertissement a été confronté à un arrêt forcé de son travail sur le plateau.

