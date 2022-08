Le film Netflix déjanté dans lequel Seda Bakan de Mi Otra Yo est

Netflix

L’actrice de Mi Otra Yo, Seda Bakan, participe à cet incroyable road trip plein de problèmes et d’obstacles où le protagoniste apprendra à faire confiance.

©IMDBProblème sur les roues

soie de Bakan brille dans la série télévisée Netflix, Mon autre Je, où elle joue Leyla, l’une des trois amies qui sont liées depuis longtemps, et ensemble, ils commencent un voyage qui aura des connotations spirituelles et introspectives alors qu’ils recherchent un remède pour le cancer dont souffre une autre des jeunes femmes : Sevgi . Le programme est devenu l’un des grands succès de Le N rouge cette saison.

Ainsi les protagonistes de mon autre moi elles ont gagné une place importante dans l’industrie et c’est tout naturellement que la loupe est mise sur les carrières des actrices d’un show qui les a popularisées à 100%. Dans ce sens, spoilers va recommander un film avec soie de Bakan disponible dans le catalogue de Netflix et vous pourrez sûrement profiter de la performance de cette figure turque.

Le film en question est Problème sur les rouesécrit et réalisé par Burak Aksak, et sorti en 2015. Le film est un road trip aux accents de comédie loufoque qui cherche à faire rire le spectateur alors qu’en même temps l’intrigue se concentre sur l’importance de l’amitié dans un contexte défavorable tel que celui qui relève le parcours effectué par le protagoniste Kudret.

Seda Bakan et une comédie incontournable

Kudret a toujours vécu la vie littéralement. Jusqu’à ce que la mort de sa femme et de son père modifie sa routine, qui est bouleversée par cette succession d’événements surprenants. Il monte donc dans sa voiture adorée et part pour Antep dans un voyage qui le conduira d’un bout à l’autre du pays. Au fur et à mesure qu’il accumule les kilomètres, il se fait de nouveaux amis.

En même temps, tout ce qui pourrait mal tourner avec la voiture se produit et tous ceux qui pourraient s’en prendre à Kudret et à son équipe de copains s’en prennent à eux. Au terme de ce parcours marathon, ce sympathique personnage aura découvert à la fois la valeur d’une véritable amitié et les délices d’une vie sans règles apparentes. Quel changement cette comédie propose à son protagoniste !

soie de Bakan interprète Burkou et offre tout son cabotinage et sa beauté au service d’une intrigue où ne manqueront pas les courses-poursuites, coups et gags qui susciteront à coup sûr plus d’un rire chez les abonnés de Netflix donner une chance à Problème sur les rouesce film de 2015 qui a une intrigue qui joue avec l’absurde de telle manière qu’il peut pousser ses personnages à la limite sans « devenir rouge ».

