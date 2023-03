Le film Netflix de Will Smith reprend la production après la controverse sur la gifle des Oscars

Cela fait un an que Will-Smith et Chris Rock a joué dans l’un des plus grands scandales de l’histoire des Oscars, quelque chose qui a eu de terribles conséquences sur la carrière de Smith, qui ne peut pas revenir à la célébration avant longtemps. Pourtant, l’acteur est prêt à tourner la page et à se consacrer entièrement à son travail.





Suite au conflit, plusieurs projets Will ont été suspendus. Certains ont même été annulés, certains studios, marques et sociétés de production voulant échapper à l’image entachée de l’acteur oscarisé. Mais maintenant que le temps est passé, et qu’il a même joué dans un film acclamé, Émancipationcertaines productions arrêtées sont prêtes à continuer.

L’un d’eux sera Rapide et lâche, un film original de Netflix. Comme le rapporte Variety, l’acteur reviendra bientôt sur le plateau pour filmer le quatrième volet du Mauvais garçons saga puis, sans s’arrêter, le projet qu’il avait en pause avec Netflix. Le film est décrit comme un thriller d’action où Smith incarne le chef d’une organisation criminelle qui perd la mémoire après une attaque.





Netflix élimine une blague ratée du spécial de Chris Rock

Il y a quelques jours, Chris Rock a fait sa première sur Netflix Indignation sélective, sa plus récente comédie spéciale, où il a évoqué l’incident dans lequel il a joué avec Smith il y a un an. Cependant, le comédien a fait une erreur lors de son monologue et Netflix l’a supprimée.

Dans l’émission spéciale, Rock fait une blague sur Smith et sa femme, faisant référence à une conversation qu’il aurait eue avec le couple à propos de l’organisation des Oscars en 2016 :

Il y a des années, sa femme m’a dit que je devrais abandonner les Oscars, je ne devrais pas être l’hôte parce que son homme n’était pas nominé pour Emancipation […] Non, ce n’était pas l’émancipation. J’ai gâché la blague.

Le film auquel il voulait se référer était Commotion cérébralequi concernait un médecin légiste enquêtant sur des lésions cérébrales chez des joueurs de football, et les efforts de la NFL pour perturber ou annuler l’enquête. Émancipation est le dernier film dans lequel Smith a joué, réalisé par Antoine Fuqua. L’histoire suit Peter, un esclave qui s’enfuit d’une plantation en Louisiane après avoir été fouetté. Maintenant, il doit déjouer les chasseurs au sang-froid et les marécages impitoyables de la Louisiane lors d’un voyage tortueux vers le nord.