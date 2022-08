Le film Netflix de moins de 90 minutes qui ne vous laissera pas cligner des yeux

NETFLIX

Un long métrage canadien sorti en 2019 a volé tous les regards des abonnés de Netflix. Connaissez son titre et tout ce que vous devez savoir avant de le regarder !

Les routines accélérées rendent souvent impossible pour les utilisateurs du plateformes de streaming pour profiter de longs films ou séries de quelques saisons. Si tel est votre cas, nous avons ici une recommandation idéale pour vous : un film qui dure moins de 90 minutes et qui captera complètement votre attention, tout en étant introduit dans une histoire pleine d’action et d’aventure. Ici, nous vous disons quelle est la production que vous devez ajouter à votre liste de Netflix.

Si vous n’avez pas beaucoup de temps, ce film est la durée idéale pour s’adapter à votre emploi du temps : 1 heure et 28 minutes. Disponible dans le catalogue Red N, il se positionne comme l’un des plus visionnés et recommandés par les autres abonnés, malgré le fait qu’il s’agisse d’un film qui a eu sa première originale en 2019. Si toutes ces caractéristiques du long-métrage vous ont convaincu, on vous dit ici tout ce qu’il faut savoir avant de le visionner.

Le film qui ne vous laissera pas cligner des yeux s’appelle la fille du loup et est classé dans les propositions adaptées aux plus de 16 ans. C’est que, bien que ce ne soit pas son axe central, cette intrigue pleine de suspense peut contenir quelques scènes violentes. Sous la direction de David Hacklle scénario se déroule entre les mains de Nika Agiashivili. Mais… De quoi parle exactement cette fiction qui fait fureur sur Netflix ? Voici la réponse !

Fille du loup, comme il est intitulé à l’origine, est un film canadien qui met en vedette une femme qui voyage à travers le Moyen-Orient jusqu’à sa maison, où elle découvre que son père est malheureusement décédé. Ce n’est pas son seul drame à résoudre : son fils de 13 ans traverse l’adolescence et semble devenir de plus en plus rebelle. Sachant qu’ils possèdent un héritage important, le garçon est kidnappé par un groupe aussi mystérieux que dangereux.

Ainsi, un ex-militaire doit plonger dans la nature effrayante de l’Alaska pour le secourir. Des créatures féroces et un climat hostile se combinent dans cette histoire où le suspense est le protagoniste. Gina Carano, Brandan Fehr et Richard Dreyfuss diriger le casting principal, qui présente également des performances de Anton Gillis-Adelman, Sydelle Noel, Stew McLean, Joshua Murdoch, Chad Riley et Brock Morgan.

