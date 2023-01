Le film Netflix brut non original qui a été positionné dans le plus regardé

NETFLIX

La production a eu sa première en 2017 et Netflix l’a récupérée pour l’intégrer à son catalogue. Découvrez pourquoi il est devenu un succès malgré ses images violentes.

© IMDbUn film d’action sorti en 2017 est le hit du moment.

le catalogue de Netflix Il regorge de productions originales qui ont tendance à mener les tendances. Par exemple, cette même semaine, des films de l’envergure de Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés Soit Matilda : la comédie musicale de Roald Dahl. Cependant, la plateforme de streaming est habituée à récupérer des productions qui ont traversé les salles et, à plus d’une occasion, elles parviennent à voler des regards et à localiser la position de le plus vu.

C’est le cas de prisonnier 99un film indépendant granuleux dont la première a eu lieu en 2017 -ayant même passé par le Festival de Sitges et le Festival de Venise- mais qui n’a pas réussi à s’imposer comme un grand succès. Cependant, cela fait maintenant partie de la proposition de Netflix et les utilisateurs sont plus que piégés avec cette histoire d’action et d’aventure. Réalisé et écrit par S. Craig Zahlerse compose d’un film de 2 heures et 12 minutes pas pour les impressionnables. Sachez de quoi il s’agit !

Synopsis de Prisonnier 99 :

Bagarre dans le bloc cellulaire 99, comme il est intitulé à l’origine, est une production adaptée aux personnes de plus de 18 ans. L’histoire suit un boxeur à la retraite qui gagne sa vie en vendant de la drogue. Cependant, un accord raté – et presque mortel – le conduit en prison. La prison deviendra un champ de bataille lorsqu’il devra recourir à la violence pour protéger à la fois sa femme et son bébé à naître.

Bande-annonce Prisonnier 99 :

Distribution de Prisonnier 99 :

Vince Vaughn comme Bradley Thomas

Jennifer Carpenter comme Lauren Thomas

Don Johnson comme directeur Tuggs

Udo Kier comme homme placide

Marc Blucas comme Gil

Dion Mucciacito comme Eléazar

Complétez le casting :

Geno Segers dans le rôle de Roman

Victor Almanzar comme Pedro

Tom Guiry comme Wilson

Willie C.Carpenter comme gaucher

Mustafa Shakir comme André

Fred Melamed comme M. Irving

