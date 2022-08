Le film Netflix basé sur un vrai meurtrier qui est à la mode

in

De vrais cas ont bien servi Netflix et cette opportunité n’est pas différente avec un film basé sur un tueur en série notoire. Épingle de sûreté!

Netflix Il a pu capitaliser sur des cas réels dans différents contenus tels que des séries et des films qui ont très bien fonctionné pour lui jusqu’à présent. De cette façon, nous pouvons mettre en évidence ce film basé sur les derniers jours d’un célèbre tueur en série qui a marqué la société américaine comme peu de personnages parviennent à le faire et le film rend compte de cette fascination basée sur le succès qu’il a obtenu sur la plateforme.

Le film auquel nous nous référons dans ces lignes est Ted Bundy : la confession finale qui explore la relation compliquée qui s’est formée entre l’analyste du FBI Bill Hagmaier et le tueur en série Ted Bundy pendant les dernières années du criminel dans le couloir de la mort. L’intrigue voit le tristement célèbre tueur donner un coup de main à l’agent avec diverses affaires de bureau alors que les deux forment un lien basé sur la confiance mutuelle.

Ted Bundy : la confession finale enquête sur la possibilité latente qui existait que ce meurtrier ait été gracié pour ses crimes et non exécuté, l’agent Hagmaier étant une figure pertinente dans ces derniers instants de la vie du criminel qui n’a jamais montré de signes de repentance pour ses actes. Après tout, il était un psychopathe mais il avait l’esprit clair sur ses actions.

Une histoire vraie fascinante

Les performances convaincantes de Elijah Wood comme Bill Hagmaier et Luc Kirby comme Ted Bundy sont le moteur de ce film qui a son âme ancrée dans un cas réel qui a paralysé la société américaine d’un personnage qui a tué sans pitié, n’a montré aucun remords pour ses actions et a finalement été exécuté par un système qui n’a jamais su quoi faire avec cette classe de personnages méchants.

Netflix a profité de ce film de 2021 pour continuer son habitude de capitaliser sur des faits de la réalité et le film de Bundy est devenu l’un des contenus les plus regardés sur la plateforme. Il est clair qu’un cas de cette ampleur éveillera toujours la curiosité du public qui voudra connaître en détail la psychologie de Bundy et ses derniers moments dans ce monde, ce que le film dépeint clairement.

Ted Bundy : la confession finale étoiles Elijah Wood comme Bill Hagmaier, Luke Kirby comme Ted Bundy, Aleksa Palladino comme Carolyn Lieberman, Robert Patrick comme Roger Depue, W. Earl Brown comme directeur Wilkenson, Christian Clemenson comme Dr James Dobson, Tom Virtue comme agent Strauss, Mac Brandt comme Guard Paluger et Allison Baver dans le rôle de Marsha Tanner. Le film est réalisé par ambre sealey avec scénario de Kit moindre.

