Le film Netflix basé sur des événements réels qui ont attiré toute l’attention ces derniers jours

Le succès est une qualité reconnue dans le service de streaming Netflix, car il existe plusieurs titres qui ont gagné la reconnaissance des abonnés. Certains ont connu la fureur instantanément, comme Le jeu du calmar, mais d’autres contenus gagnent en audience au fil des jours et des semaines, comme le film que nous vous présenterons ci-dessous, qui est déjà l’un des plus choisis au monde.

On parle de Yara, un film qui se positionne actuellement comme le quatrième long métrage le plus choisi par les utilisateurs de la plateforme, derrière Amour fort, armée de voleurs et Plus ils tombent. Il a été intégré à la bibliothèque le 18 octobre avec une sortie discrète, prenant en compte d’autres productions qui faisaient plus de bruit, et cette semaine, il a gagné du terrain parmi la considération du public.

De quoi s’agit-il? Ceci dit le synopsis officiel du film qui est basé sur un fait de réalité : « Le meurtre de Yara Gambirasio, 13 ans, choque la petite ville de Brembate di Sopra, en Italie. Pour traduire le coupable en justice, la procureure Letizia Ruggeri n’a qu’un indice ténu : un petit ADN qui ne sert pas à grand-chose sans base de données. pour le comparer à « .

Le directeur Marco Tullio Giordana nous fait revivre l’une des affaires policières les plus retentissantes de l’histoire de l’Italie, puisque la jeune femme est apparue quelques mois seulement après sa disparition, mais la recherche du coupable a duré des années. Le 26 février 2011, un homme qui marchait avec son avion radiocommandé a trouvé la jeune fille de 13 ans dans un terrain vague et à partir de là, le quartier italien tranquille a été choqué par ce qui s’est passé.

Ce drame de 94 minutes met en vedette Chiara Bono, Roberto Zibetti, Isabella Ragonese, Sandra Toffolatti, Mario Pirrello, Alessio Boni, Thomas Trabacchi et Aiman ​​Machhour, entre autres. Les avis reçus sont globalement positifs : « Combinez un mystère effrayant avec le voyage émotionnel d’un enquêteur », mentionné Décideur.

