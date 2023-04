Le film Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix obtient une date de sortie en salles

Le prochain film du réalisateur légendaire Ridley Scott se dirigera vers le grand écran plus tard cette année. Intitulé simplement Napoléon et mettant en vedette l’oscarisé Joaquín Phoenix en tant que Napoléon Bonaparte, le film sera diffusé en streaming sur Apple TV +, mais il a été annoncé (par Variété) qu’il sera présenté pour la première fois dans les salles le 22 novembre. Cela met le film à temps pour se qualifier pour les prix de l’année prochaine saison donnant potentiellement à Phoenix une autre opportunité d’être nominé pour le meilleur acteur en 2024.





Napoléon est le deuxième film réalisé par Scott à présenter Phoenix, après l’apparition de l’acteur dans le film de 2000 Gladiateur. Écrit par David Scarpa (avec des réécritures de Scott), le nouveau film plongera dans la vie de Napoléon Bonaparte, mais il ira au-delà des batailles en explorant également sa relation troublée avec sa femme Joséphine (Vanessa Kirby). Une nouvelle image du film a également été publiée avec le mot de la date de sortie en salles, que vous pouvez voir ci-dessus. La photo montre Phoenix à cheval dans le rôle de Napoléon, chargeant dans la bataille avec des armes tirées.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Napoléon est un homme qui m’a toujours fasciné », avait précédemment déclaré Scott à Deadline pour expliquer pourquoi il souhaitait poursuivre ce projet.

Lors du casting de Phoenix, Scott a ajouté : « Aucun acteur ne pourrait jamais incarner Napoléon comme Joaquin. Il a créé l’un des empereurs les plus complexes de l’histoire du cinéma en Gladiateur, et nous en créerons un autre avec son Napoléon. C’est un scénario brillant écrit par David Scarpa, et aujourd’hui, il n’y a pas de meilleur partenaire qu’Apple pour raconter une histoire comme celle-ci à un public mondial.

Scott et Phoenix ont tous deux été producteurs sur Napoléon aux côtés de Kevin Walsh et Mark Huffam. Il est produit par Michael Pruss et Aidan Elliott. Le film est une collaboration entre Apple Studios et Scott Free Productions.





Joaquin Phoenix : Gagnera-t-il un autre Oscar pour Napoléon ?

DreamWorks Distribution LLC

Phoenix a remporté le prix du meilleur acteur aux Oscars pour son rôle dans le film acclamé de 2019 Joker. Cela faisait suite à des performances précédentes qui lui avaient valu des nominations pour des prix d’acteur aux Oscars, bien qu’il ait échoué à ces occasions. Il était également en lice pour le meilleur acteur pour avoir joué Freddie Queel en 2013 Le maître ainsi que pour avoir joué Johnny Cash dans le biopic de 2006 Marcher sur la ligne. Il a été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans sa précédente collaboration avec Ridley Scott, Gladiateur. Étant donné qu’il a déjà obtenu une nomination en travaillant avec Scott, suivie d’une récente victoire pour Jokeril y a de fortes chances que l’acteur obtienne sa cinquième nomination avec ce rôle.

Napoléon sera présenté en première dans les salles de cinéma le 22 novembre 2023, avec une date de diffusion Apple TV + encore à annoncer.